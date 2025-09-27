Εχασε δύο βαθμούς η Γιουβέντους στο Τορίνο - Real.gr

Η Γιουβέντους δεν μπόρεσε να λυγίσει την άμυνα της Αταλάντα και έμεινε στο 1-1 στο Τορίνο, στο πλαίσιο πρώτη αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής στην Serie A. Η ομάδα του Μπέργκαμο άνοιξε το σκορ με τον Σουλεμάνα στις καθυστερήσεις του Α' μέρους και οι «μπιανκονέρι», αφού πίεσαν και έχασαν αρκετές ευκαρίες, κατάφεραν να ισοφαρίσουν με τον Καμπάλ στο 78ο λεπτό.

Στο 80′ η Αταλάντα έμεινε με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Ντε Ρουν με τους παίκτες του Ιγκόρ Τούντορ να πολιορκούν την αντίπαλη άμυνα, αλλά τελικά δεν μπόρεσαν να βρουν το γκολ της νίκης, χάνοντας την ευκαιρία να περάσουν μόνοι πρώτοι στην κορυφή της βαθμολογίας.

Νωρίτερα, η Κρεμονέζε συνεχίζει να εντυπωσιάζει τη φετινή σεζόν, καθώς κατάφερε να πάρει τον (πολύτιμο) βαθμό της ισοπαλίας στο Κόμο από την τοπική ομάδα με 1-1.

Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας άνοιξε το σκορ με τον φορμαρισμένο Νίκο Παζ (32′), είχαν ευκαιρίες για να πετύχουν και δεύτερο γκολ, αλλά οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που βρήκαν το δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα και κατάφεραν να ισοφαρίσουν με τον Μπασιρότο στο 69ο λεπτό.

Ο Τάσος Δουβίκας ήταν στην αρχική ενδεκάδα της Κόμο και αντικαταστάθηκε στο 66′ από τον Κακερέ. Ααναλυτικά τ’ αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A:

Κόμο-Κρεμονέζε 1-1

(32′ Παζ-69′ Μπασιρότο)

Γιουβέντους-Αταλάντα 1-1

(78′ Καμπάλ-45’+ Σουλεμάνα)

Κάλιαρι-Ίντερ 27/9

Σασουόλο-Ουντινέζε 28/9

Πίζα-Φιορεντίνα 28/9

Ρόμα-Βερόνα 28/9

Λέτσε-Μπολόνια 28/9

Μίλαν-Νάπολι 28/9

Πάρμα-Τορίνο 29/9

Τζένοα-Λάτσιο 29/9

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Νάπολι 12

Γιουβέντους 11 -5αγ.

Μίλαν 9

Ρόμα 9

Κρεμονέζε 9 -5αγ.

Αταλάντα 9 -5αγ.

Κόμο 8 -5αγ.

Κάλιαρι 7

Ουντινέζε 7

Ίντερ 6

Μπολόνια 6

Τορίνο 4

Λάτσιο 3

Σασουόλο 3

Βερόνα 3

Τζένοα 2

Φιορεντίνα 2

Πάρμα 2

Πίζα 1

Λέτσε 1