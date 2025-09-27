Quantcast
Εχασε δύο βαθμούς η Γιουβέντους στο Τορίνο - Real.gr
real player

Εχασε δύο βαθμούς η Γιουβέντους στο Τορίνο

23:45, 27/09/2025
Εχασε δύο βαθμούς η Γιουβέντους στο Τορίνο

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Γιουβέντους δεν μπόρεσε να λυγίσει την άμυνα της Αταλάντα και έμεινε στο 1-1 στο Τορίνο, στο πλαίσιο πρώτη αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής στην Serie A. Η ομάδα του Μπέργκαμο άνοιξε το σκορ με τον Σουλεμάνα στις καθυστερήσεις του Α' μέρους και οι «μπιανκονέρι», αφού πίεσαν και έχασαν αρκετές ευκαρίες, κατάφεραν να ισοφαρίσουν με τον Καμπάλ στο 78ο λεπτό.

Στο 80′ η Αταλάντα έμεινε με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Ντε Ρουν με τους παίκτες του Ιγκόρ Τούντορ να πολιορκούν την αντίπαλη άμυνα, αλλά τελικά δεν μπόρεσαν να βρουν το γκολ της νίκης, χάνοντας την ευκαιρία να περάσουν μόνοι πρώτοι στην κορυφή της βαθμολογίας.

Νωρίτερα, η Κρεμονέζε συνεχίζει να εντυπωσιάζει τη φετινή σεζόν, καθώς κατάφερε να πάρει τον (πολύτιμο) βαθμό της ισοπαλίας στο Κόμο από την τοπική ομάδα με 1-1.

Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας άνοιξε το σκορ με τον φορμαρισμένο Νίκο Παζ (32′), είχαν ευκαιρίες για να πετύχουν και δεύτερο γκολ, αλλά οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που βρήκαν το δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα και κατάφεραν να ισοφαρίσουν με τον Μπασιρότο στο 69ο λεπτό.

Ο Τάσος Δουβίκας ήταν στην αρχική ενδεκάδα της Κόμο και αντικαταστάθηκε στο 66′ από τον Κακερέ. Ααναλυτικά τ’ αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A:

Κόμο-Κρεμονέζε 1-1

(32′ Παζ-69′ Μπασιρότο)

Γιουβέντους-Αταλάντα 1-1

(78′ Καμπάλ-45’+ Σουλεμάνα)

Κάλιαρι-Ίντερ 27/9

Σασουόλο-Ουντινέζε 28/9

Πίζα-Φιορεντίνα 28/9

Ρόμα-Βερόνα 28/9

Λέτσε-Μπολόνια 28/9

Μίλαν-Νάπολι 28/9

Πάρμα-Τορίνο 29/9

Τζένοα-Λάτσιο 29/9

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Νάπολι 12

Γιουβέντους 11 -5αγ.

Μίλαν 9

Ρόμα 9

Κρεμονέζε 9 -5αγ.

Αταλάντα 9 -5αγ.

Κόμο 8 -5αγ.

Κάλιαρι 7

Ουντινέζε 7

Ίντερ 6

Μπολόνια 6

Τορίνο 4

Λάτσιο 3

Σασουόλο 3

Βερόνα 3

Τζένοα 2

Φιορεντίνα 2

Πάρμα 2

Πίζα 1

Λέτσε 1

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΥ – Πού και πότε θα χτυπήσουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες - Ηχησε το 112

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΥ – Πού και πότε θα χτυπήσουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες - Ηχησε το 112

20:34 27/09
Βίντεο-ντοκουμέντα από την άγρια συμπλοκή σε γλέντι στη Μεταμόρφωση - Πώς ξεκίνησαν όλα

Βίντεο-ντοκουμέντα από την άγρια συμπλοκή σε γλέντι στη Μεταμόρφωση - Πώς ξεκίνησαν όλα

18:45 27/09
Προειδοποίηση Λαβρόφ σε ΝΑΤΟ και ΕΕ: Οποιαδήποτε επιθετικότητα κατά της Ρωσίας θα τύχει «αποφασιστικής απάντησης»

Προειδοποίηση Λαβρόφ σε ΝΑΤΟ και ΕΕ: Οποιαδήποτε επιθετικότητα κατά της Ρωσίας θα τύχει «αποφασιστικής απάντησης»

19:35 27/09
Πώς δρούσε η σπείρα που καλλιεργούσε και διακινούσε κάνναβη - Ο ρόλος των μελών της και το βαρύ ποινικό παρελθόν του «εγκέφαλου» του κυκλώματος

Πώς δρούσε η σπείρα που καλλιεργούσε και διακινούσε κάνναβη - Ο ρόλος των μελών της και το βαρύ ποινικό παρελθόν του «εγκέφαλου» του κυκλώματος

16:25 27/09
Ο Τραμπ διέταξε την ανάπτυξη στρατού στο Πόρτλαντ - «Εξουσιοδοτώ κάθε χρήση βίας αν είναι απαραίτητο»

Ο Τραμπ διέταξε την ανάπτυξη στρατού στο Πόρτλαντ - «Εξουσιοδοτώ κάθε χρήση βίας αν είναι απαραίτητο»

18:50 27/09
Βασίλης Μπισμπίκης: «Είμαι πολύ κακό παράδειγμα ανθρώπου»

Βασίλης Μπισμπίκης: «Είμαι πολύ κακό παράδειγμα ανθρώπου»

21:00 27/09
Τα τυχερά ζώδια του Οκτωβρίου – Προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη

Τα τυχερά ζώδια του Οκτωβρίου – Προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη

12:08 27/09
«Στο παρά πέντε»: 20 χρόνια από την πρεμιέρα - Ο Γιώργος Καπουτζίδης θέλει τη βοήθειά μας

«Στο παρά πέντε»: 20 χρόνια από την πρεμιέρα - Ο Γιώργος Καπουτζίδης θέλει τη βοήθειά μας

10:15 27/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved