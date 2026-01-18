Έχασε την ευκαιρία η Νιούκαστλ, 0-0 με τη Γουλβς - Real.gr

Η Νιούκαστλ έχασε την ευκαιρία να ισοφαρίσει σε βαθμούς τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και να βρεθεί στην πέμπτη θέση καθώς έμεινε στο 0-0 απέναντι στη Γουλβς στο «Μολινό», στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής στην Πρέμιερ.

Οι «Καρακάξες» χρειάστηκαν 85 λεπτά για να μετρήσουν ένα σουτ προς την εστία, κάτι που λέει πολλά για την έλλειψη επιθετικής ποιότητας που είχαν σήμερα, αλλά και την αμυντική προσπάθεια των «Λύκων».

Η ομάδα του Ρομπ Έντουαρντς είναι πλέον αήττητη εδώ και τέσσερα παιχνίδια πρωταθλήματος αλλά παραμένει 14 βαθμούς μακριά από την 17η θέση, αλλά έχει κάνει ένα πολύ θετικό ξεκίνημα στο 2026.