Έχει «σφυγμό» η Γκλάντμπαχ - Real.gr

Στο Βερολίνο σταμάτησε το... τρένο της Μπάγερν. Μετά από 17 σερί νίκες σε ισάριθμα ματς από την έναρξη της περιόδου, σε όλες τις διοργανώσεις, η Ουνιόν υποχρέωσε τους Βαυαρούς στην πρώτη εφετινή τους απώλεια, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Bundesliga.

Το γκολ του Χάρι Κέιν στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων «έσωσε την παρτίδα» για την ομάδα του Βενσάν Κομπανί (2-2), η οποία πάντως διατηρεί το αήττητο από την έναρξη της περιόδου. Το στραβοπάτημά της, όμως, δεν εκμεταλλεύτηκαν οι διώκτες της.

Η δεύτερη Λειψία, η οποία γνώρισε την εκτός έδρας ήττα από την Χοφενχάιμ με 3-1, ενώ η τρίτη της κατάταξης, Ντόρτμουντ, ισοφαρίστηκε στο Αμβούργο στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων κι έτσι οι Βεστφαλοί δεν κατάφεραν να ανεβούν στην 2η θέση.

Η κερδισμένη έως τώρα της αγωνιστικής είναι η εκ των αντιπάλων του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League, Μπάγερ Λεβερκούζεν, που «σκόρπισε» στους.. έξι ανέμους την ουραγό, Χαϊντενχάιμ (6-0).

Στο τελευταίο σημερινό ματς, η Γκλάντμπαχ έδειξε ότι έχει «σφυγμό». Με το 3-1 επί της Κολωνίας «ξεκόλλησε» -προσωρινά τουλάχιστον, από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας και πάει στη διακοπή των FIFA dates με ηρεμία και περισσότερη αισιοδοξία για το μέλλον.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 10ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Bundesliga έχουν ως εξής:

Βέρντερ Βρέμης-Βόλφσμπουργκ 2-1

(83′ Στάγκε, 90’+4′ Εμπανγκουλά – 28′ Σβάνμπεργκ)

Λεβερκούζεν-Χαϊντενχάιμ 6-0

(2′, 22′ Σικ, 16′ Χόφμαν, 27′ Πόκου, 45’+1, 53′ Μάζα)

Ουνιόν Βερολίνου-Μπάγερν Μονάχου 2-2

(27′, 82′ Ντοέκι – 38′ Ντίας, Κέιν 90’+3)

Χοφενχάιμ-Λειψία 3-1

(20′ Χαϊντάρι, 38′ Λεμπερλε, 79′ Πρόμελ – 9′ Ντιομάντε)

Αμβούργο-Ντόρτμουντ 1-1

(90’+7 Κονιγκσντόρφερ – 64′ Τσουκβουεμεκά)

Γκλάντμπαχ-Κολωνία 3-1

(45+2΄ Σάντερ, 61΄πεν. Ντικς, 64΄ Ταμπάκοβιτς – 90+2΄ Βάλντσμιντ)

Φράιμπουργκ-Ζανκτ Πάουλι 09/11

Στουτγκάρδη-Άουγκσμπουργκ 09/11

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Μάιντς 09/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 28

Λειψία 22

Ντόρτμουντ 21

Λεβερκούζεν 20

Χοφενχάιμ 19

Στουτγκάρδη 18 -9αγ.

Βέρντερ Βρέμης 15

Κολωνία 14

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 14 -9αγ.

Ουνιόν Βερολίνου 12

Φράιμπουργκ 10 -9αγ.

Αμβούργο 9

Γκλάντμπαχ 9

Βόλφσμπουργκ 8

Άουγκσμπουργκ 7 -9αγ.

Ζανκτ Πάουλι 7 -9αγ.

Μάιντς 5 -9αγ.

Χαϊντενχάιμ 5