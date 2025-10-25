«Έδωσαν τα χέρια» Άρης και Μίλιτσιτς - Real.gr

Στην επιλογή για τον νέο τεχνικό καθοδηγητή του -δύο εικοσιτετράωρα μετά το «διαζύγιο» με τον Μπόγκνταν Καραΐτσιτς- κατέληξε ο Άρης.

Οι διοικούντες την ΚΑΕ κατέληξαν σε προφορική συμφωνία με τον 49χρονο Κροάτη, κάτοχο και πολωνικού διαβατηρίου, Ιγκόρ Μίλιτσιτς και απομένει η τυπική διαδικασία για να ανακοινωθεί επίσημα η συνεργασία μαζί του. Η δέσμευση ανάμεσα στις δύο πλευρές αφορά στην τρέχουσα σεζόν, με οψιόν ανανέωσης και για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Μίλιτσιτς, τεχνικός, επίσης, της εθνικής Πολωνίας, ο οποίος είχε τελευταία συνεργασία -σε συλλογικό επίπεδο- με τη Νάπολι (2023-2024), αναμένεται να βρίσκεται στον πάγκο του Άρη για το, εκτός έδρας, ευρωπαϊκό παιχνίδι, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής τoυ Eurocup, με αντίπαλο τη Χάποελ Ιερουσαλήμ.