Eφιάλτης για τον Ντέλε Άλι: Τον λήστεψαν και τον χτύπησαν μέσα στο σπίτι του

Υπό τη απειλή των μαχαιριών οι δύο κακοποιοί αφαίρεσαν χρηματικά ποσά και κοσμήματα αξίας εκατοντάδων χιλιάδων Ευρώ, ενώ λίγο πριν φύγουν τραυμάτισαν ελαφρά στο πρόσωπο τον διεθνή 'Αγγλο και τον αδερφό του, όταν έκαναν κίνηση να τους παρεμποδίσουν».

Αμέσως μετά οι δύο ληστές τράπηκαν σε φυγή, με τον Ντέλε 'Αλι να καλεί την αστυνομία, η οποία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

«Σας ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα», έγραψε στο Twitter ο Άγγλος διεθνής μέσος της Τότεναμ. «Ήταν φρικτή εμπειρία, αλλά είμαστε όλοι εντάξει τώρα. Εκτιμάμε την υποστήριξή σας.»

«Δύο άντρες που ήταν στο σπίτι υπέστησαν μικρούς τραυματισμούς στο πρόσωπο μετά από επίθεση. Δεν χρειάζονταν νοσοκομειακή περίθαλψη. Δεν έχουν γίνει συλλήψεις, οι έρευνες συνεχίζονται», ανέφερε η μητροπολιτική αστυνομία. Ο Άλι αναμένεται να επιστρέψει στην προπόνηση με την Τότεναμ.

