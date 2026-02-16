Εύκολα η Λιόν - Real.gr

Άνετη νίκη πήρε η Λιόν στο «Γκρουπάμα» με 2-0 επί της Νις. Βέβαια, το έργο της διευκολύνθηκε όταν ο αρχηγός Κορεντέν Τολισό άνοιξε το σκορ στο απόλυτα κομβικό σημείο: τις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Στη συνέχεια ο νεαρός Δανός Νόα Νάρτεϊ διαμόρφωσε το τελικό 2-0 στο μέσον του β΄ ημιχρόνου.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία στην 22η αγωνιστική του πρωταθλήματος Γαλλίας έχουν ως εξής:

Ρεν-Παρί Σεν Ζερμέν 3-1

(34′ Ταμάρι, 69′ Λεπόλ, 81′ Εμπολό – 72′ Ντεμπελέ)

Μονακό-Ναντ 3-1

(25′,28′ Αντιγκρά, 30′ Ζακάρια – 45’+1 Σεντόνζ)

Μαρσέιγ-Στρασμπούρ 2-2

(14′ Γκρίνγουντ, 47′ Γκουϊρί – 74′ Νανασι, 90’+6 πέν. Πανιτσέλι)

Λιλ-Μπρεστ 1-1

(71′ Περίν – 58′ Λαμπό Λασκαρί)

Παρί FC-Λανς 0-5

(24′,38′ Σαΐντ, 58’πέν. Τοβέν, 90′, 90’+5 Φοφανά)

Χάβρη-Τουλούζ 2-1

(43΄, 53΄ Σουμαρέ – +45΄ Σιντιμπέ)

Λοριάν-Ανζέ 2-0

(9΄ Παζί, 58΄ Μακενγκό)

Μετζ-Οσέρ 1-3

(90΄+4΄ Μπαλά – 4΄ αυτ. Σανέ, 76΄ Σιναγιόκο, 89΄ Ντανοϊ)

Λιόν-Νις 2-0

(45+1΄ Τολισό, 64΄ Νάρτει)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 22 αγώνες)

Λανς 52

Παρί Σεν Ζερμέν 51

Λιόν 45

Μαρσέιγ 40

Ρεν 34

Λιλ 34

Στρασμπούρ 31

Μονακό 31

Λοριάν 31

Τουλούζ 30

Ανζέ 29

Μπρεστ 27

Χάβρη 26

Νις 23

Παρί FC 22

Οσέρ 17

Ναντ 14

Μετς 13