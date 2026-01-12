Έφυγε από τη ζωή άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού - Real.gr

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 72 ετών άφησε ο Ρολάντ Κουρμπίς.

Ο άλλοτε Γάλλος αμυντικός είχε διαγράψει μεγάλη καριέρα στην πατρίδα του, παίζοντας για περισσότερα από 100 ματς με τη φανέλα της Σοσό και της Μονακό, ενώ είχε αγωνιστεί επίσης σε Τουλόν, Αζαξιό και Μαρσέιγ.

Ο Κουρμπίς είχε φορέσει τη σεζόν 1973-74 και τη φανέλα του Ολυμπιακού για τέσσερα παιχνίδια, κατακτώντας μάλιστα και το πρωτάθλημα με τους ερυθρόλευκους.

Όταν κρέμασε τα παπούτσια του, έγινε προπονητής και πέρασε από τον πάγκο αρκετών συλλόγων. Μεταξύ άλλων από Μπορντό, Μαρσέιγ, Τουλούζ, Λανς, Αζαξιό, Μονπελιέ και Ρεν.