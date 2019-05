Έφυγε εκνευρισμένος από τη συνέντευξη Τύπου ο Αντετοκούνμπο - «Θα ξεσκιστώ και θα επιστρέψω καλύτερος»!

ΠΗΓΗ: filathlos

«Μια πορεία μέχρι τους τελικούς το 2020 σίγουρα θα αυξήσει τις πιθανότητες να υπογράψει νέο συμβόλαιο. Ο Αντετοκούνμπο λατρεύει το Μιλγουόκι, αλλά θέλει να κερδίσει. Μια πηγή κοντά στον παίκτη δήλωσε πως η παρουσία στους τελικούς δεν είναι απλά φιλοδοξία, αλλά μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στο μέλλον του», ανέφερε σχετικά.

Νωρίτερα, στις δηλώσεις του ο «Greek Freak» είχε πει: «Όταν είσαι στο 2-0 δεν τελειώνει τίποτα. Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι σαν ομάδα και ατομικά. Είναι η αρχή ενός μεγάλου ταξιδιού. Θα επιστρέψουμε πιο δυνατά την επόμενη σεζόν και ελπίζουμε να κάνουμε ανάλογη πορεία και αυτή τη φορά να είμαστε εμείς που θα πάμε στους τελικούς».

Για το γεγονός ότι ο Μάικ Μπαντενχόλζερ τον κράτησε στον πάγκο σε κάποια κρίσιμα σημεία ανέφερε: «Εγώ πάντα θέλω να παίξω, αλλά εμπιστεύομαι τον προπονητή μου στη διαχείριση του χρόνου μου. Δεν θα πάω ποτέ να του πω ‘βάλε με μέσα’. Ειδικά σε ένα ματς σαν κι αυτό. Είναι θέμα εμπιστοσύνης».

Όσο για το τι σκοπεύει να κάνει στην offseason, είπε: «Θα ξεσκιστώ στη δουλειά και θα επιστρέψω για να είμαι καλύτερος παίκτης και συμπαίκτης. Είμαι περήφανος για το πόσο βελτιώνομαι κάθε σεζόν και θα ακούσω τους προπονητές μου για το τι πρέπει να κάνω».

Δείτε το σχετικό βίντεο.

Giannis walked out of his presser pic.twitter.com/AI2IG5Gv9Y