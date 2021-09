«Έφυγε» ο Τζίμι Γκριβς, θρύλος της Εθνικής Αγγλίας και της Τότεναμ

Ο Γκριβς σημείωσε 266 γκολ σε 379 συμμετοχές με την Τότεναμ από το 1961 έως το 1970, ενώ ήταν μέλος της εθνικής Αγγλίας που κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 1966.

Με την εθνική Αγγλίας πέτυχε 44 γκολ σε 57 εμφανίσεις, με 42 από αυτές τις συμμετοχές-και 28 γκολ-να τις κάνει ως παίκτης των Σπερς.

Γεννημένος στο Γουέστ Χαμ στις 20 Φεβρουαρίου 1940, ξεκίνησε την καριέρα του με τους νέους της Τσέλσι, όπου έγινε επαγγελματίας τον Μάιο του 1957. Σκόραρε στο ντεμπούτο του - κατά της Τότεναμ-στο «Γουάιτ Χαρτ Λέιν» στις 24 Αυγούστου 1957, με ισοπαλία 1-1.

Παρέμεινε στο «Στάμφορντ Μπριτζ» μέχρι τον Ιούνιο του 1961, όταν μετακόμισε στην Μίλαν, και τα 41 γκολ του στην πρώτη κατηγορία το 1960/61 εξακολουθούν να αποτελούν το ρεκόρ της Τσέλσι για μία μόνο σεζόν.

Ωστόσο, είχε μια σύντομη παραμονή στην Ιταλία. Εννέα γκολ σε 14 αγώνες της Serie A και έτσι εντάχθηκε στην Τότεναμ τον Δεκέμβριο του 1961.

Κατέκτησε δυο Κύπελλα (1962, 1967), ισάριθμα Charity Shields (1962, 1967) και φυσικά το Κύπελλο Κυπελλούχων του 1963.

Έφυγε από τους «Σπερς» τον Μάρτιο του 1970, για να ενταχθεί στη Γουέστ Χαμ, πριν συνταξιοδοτηθεί στο τέλος της σεζόν 1970/71 σε ηλικία 31 ετών.

Τον Οκτώβριο του 1972, πλήθος 45.799 ατόμων συγκεντρώθηκε στο Γουάιτ Χαρτ Λέιν για να αποτίσει φόρο τιμής στον Τζίμι στο αγώνα με τη Φέγενορντ.

Είχε επίσης τον τίτλο MBE από τη Βασίλισσα Ελισσάβετ, από το 2020.

We are extremely saddened to learn of the passing of the great Jimmy Greaves.

We extend our deepest sympathies to Jimmy's family and friends at this sad time.

Rest in peace, Jimmy.