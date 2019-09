Πρόβλημα με τον Στέφανο Τσιτσιπά προέκυψε κατά τη διάρκεια του αγώνα του με τον Αντριάν Μαναρινό, στο Ζουχάι της Κίνας.

Ο 21χρονος Έλληνας πρωταθλητής έδειξε να αντιμετωπίζει ένα αναπνευστικό πρόβλημα και εμφάνισε βήχα, με αποτέλεσμα να δεχθεί τη φροντίδα γιατρού, να εξεταστεί και στη συνέχεια να αποχωρήσει από το γήπεδο. Stef Tsitsipas waves goodbye...

The Zhuhai top seed retires at one set apiece against Adrian Mannarino#ZC19pic.twitter.com/NEBUbClgtg

— Tennis TV (@TennisTV) September 26, 2019