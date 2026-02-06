Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του φάιναλ φορ της Euroleague στην Αθήνα - Real.gr

Όπως έγινε γνωστό, το κόστος της διοργάνωσης του φάιναλ φορ, το οποίο επιστρέφει στην Αθήνα για πρώτη φορά μετά το 2007, ανέρχεται σε λίγο πάνω από 10 εκατ. ευρώ.
Η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2026 της « ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ του FINAL FOUR EUROLEAGUE 2026 », ως εξής:
ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Ταμ.Υπόλ.31/12/2025 0,00 €
Επιχορηγήσεις Υ.ΠΑΙ.ΘΑ /ΓΓΑ και Χρηματοδότηση από φορολογία κερδών τυχερών παιγνίων 10.133.220,00 €
Ίδια έσοδα 65.100,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.198.320,00 € 10.198.320,00 €
Η εκτέλεση του ανωτέρω προϋπολογισμού τελεί υπό την ευθύνη των αρμόδιων οργάνων της Οργανωτικής και διέπεται από τις κείμενες διατάξεις».
Υπενθυμίζεται ότι η διάθεση των εισιτηρίων για το φάιναλ φορ της Euroleague αρχίζει στις 11 Φεβρουαρίου.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ