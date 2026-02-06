Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του φάιναλ φορ της Euroleague στην Αθήνα - Real.gr

Quantcast
Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του φάιναλ φορ της Euroleague στην Αθήνα

20:00, 06/02/2026
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός για τη «φιλοξενία» του εφετινού φάιναλ φορ της Euroleague, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο "Telekom Center Athens" το διάστημα 22-24 Μαΐου.

Όπως έγινε γνωστό, το κόστος της διοργάνωσης του φάιναλ φορ, το οποίο επιστρέφει στην Αθήνα για πρώτη φορά μετά το 2007, ανέρχεται σε λίγο πάνω από 10 εκατ. ευρώ.

Η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2026 της « ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ του FINAL FOUR EUROLEAGUE 2026 », ως εξής:

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Ταμ.Υπόλ.31/12/2025 0,00 €

Επιχορηγήσεις Υ.ΠΑΙ.ΘΑ /ΓΓΑ και Χρηματοδότηση από φορολογία κερδών τυχερών παιγνίων 10.133.220,00 €

Ίδια έσοδα 65.100,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.198.320,00 € 10.198.320,00 €

Η εκτέλεση του ανωτέρω προϋπολογισμού τελεί υπό την ευθύνη των αρμόδιων οργάνων της Οργανωτικής και διέπεται από τις κείμενες διατάξεις».

Υπενθυμίζεται ότι η διάθεση των εισιτηρίων για το φάιναλ φορ της Euroleague αρχίζει στις 11 Φεβρουαρίου.

