Έγραψε ιστορία ο Γιόβιτς - Σχεδόν έναν αιώνα πριν η τελευταία φορά που η ΑΕΚ νίκησε τον Παναθηναϊκό με 4-0 - Real.gr

Ο Λούκα Γιόβιτς έβαλε φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό (4-0), σημειώνοντας καρέ τερμάτων. Πρόκειται για ιστορική επίδοση από πολλές απόψεις για τον Σέρβο φορ.

Ο Γιόβιτς μαζί και με το χατ-τρικ στο παιχνίδι του πρώτου γύρου στη Λεωφόρο (2-3) έγινε ο πρώτος παίκτης που σημειώνει τόσα γκολ και στα δύο ντέρμπι της σεζόν. Στο ζευγάρι ΑΕΚ-Παναθηναϊκός το ρεκόρ μέχρι χθες ανήκε στον Αντώνη Αντωνιάδη, που είχε σημειώσει τη σεζόν 1972/73 τέσσερα γκολ στα δύο ματς των πράσινων με την Ένωση, χατ-τρικ στο 3-1 της Λεωφόρου και άλλο ένα τέρμα στο 0-2 της Νέας Φιλαδέλφειας.

Από πλευράς ΑΕΚ, κανένας παίκτης της δεν είχε πετύχει ποτέ πάνω από τρία γκολ στα δύο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό σε μια σεζόν. Από τρία είχαν ο Κώστας Νικολαΐδης το 1971/72 (δύο εντός έδρας και ένα εκτός) και ο Θωμάς Μαύρος το 1982/83 (με χατ-τρικ στο 4-1 εντός έδρας).

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γιόβιτς άγγιξε και το απόλυτο ρεκόρ γκολ απέναντι σε έναν αντίπαλο σε μια σεζόν. Αυτό διατήρησε για… ένα τέρμα ο Ντέμης Νικολαΐδης, καθώς τη σεζόν 1996/97 είχε βάλει συνολικά οκτώ γκολ κατά της Καλαμάτας: πέντε στο 6-1 της Νέας Φιλαδέλφειας και χατ-τρικ στο 0-3 εκτός έδρας.

Τέλος, το 4-0 αποτελεί την ευρύτερη νίκη της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού. Η προηγούμενη αντίστοιχη επιτυχία καταγράφηκε στις 28 Ιανουαρίου του 1940, όταν η Ένωση είχε φύγει με το εντυπωσιακό 0-4 από την έδρα του Παναθηναϊκού.

ΑΕΚ: Νίκησε δύο φορές τον Παναθηναϊκό για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια!

Η ΑΕΚ ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι της 17ης αγωνιστικής, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 4-0, διπλαρώνοντας τις νίκες της απέναντι στο τριφύλλι στο φετινό πρωτάθλημα της Super League.

Η Ένωση είχε να πανηγυρίσει δύο νίκες στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος απέναντι στον Παναθηναϊκό 28 ολόκληρα χρόνια, αφού η τελευταία φορά που η ΑΕΚ είχε κάνει το 2/2 ήταν τη σεζόν 1997/1998.

Τότε η ΑΕΚ είχε επικρατήσει με 2-1 εντός έδρας στις 27/10/1997 και με 0-1 στην έδρα του τριφυλλιού στις 1/3/1998, ενώ φέτος επικράτησε με 2-3 στη Λεωφόρο και με 4-0 στην «Opap Arena».

Σχεδόν έναν αιώνα πριν: Η τελευταία φορά που η ΑΕΚ νίκησε τον Παναθηναϊκό με 4-0

Η ΑΕΚ έφτασε σε έναν ιστορικό θρίαμβο στο ντέρμπι της 17ης αγωνιστικής, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 4-0 και πετυχαίνοντας κάτι που είχε να συμβεί σχεδόν έναν αιώνα. Είχαν περάσει 86 χρόνια από την τελευταία φορά που η Ένωση είχε νικήσει τους πράσινους με τέσσερα γκολ διαφορά χωρίς να δεχθεί τέρμα.

Η προηγούμενη αντίστοιχη επιτυχία καταγράφηκε στις 28 Ιανουαρίου του 1940, όταν η ΑΕΚ είχε φύγει με το εντυπωσιακό 0-4 από την έδρα του Παναθηναϊκού. Εκείνη τη μέρα είχαν σκοράρει οι Βασιλείου, Τζανετής (δις) και Μανέττας, γράφοντας μια από τις πιο χαρακτηριστικές νίκες της εποχής.

Στο χθεσινό ντέρμπι ο Λούκα Γιόβιτς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, σημειώνοντας και τα τέσσερα γκολ της ΑΕΚ και επαναφέροντας μια επίδοση που είχε χαθεί στα βάθη της ιστορίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΑΕΚ είχε ξαναβάλει τέσσερα γκολ στον Παναθηναϊκό σε εντός έδρας παιχνίδι το 1983, όμως τότε το σκορ είχε διαμορφωθεί σε 4-1.