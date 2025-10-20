Παγκόσμιο Κύπελλο U20: Το Μαρόκο κατέκτησε το τρόπαιο - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Τα νέα αστέρια του Μαρόκου έγραψαν ιστορία, καθώς νίκησαν στον τελικό την Αργεντινή με 2-0 και κατέκτησαν το τρόπαιο στο παγκόσμιο κυπέλλο U20 (για παίκτες κάτω των 20 ετών) στη Χιλή για πρώτη φορά στην ιστορία τους.

Μπροστά σε 45 χιλιάδες θεατές στο Σαντιάγο ο Γιασίρ Σαμπίρι πέτυχε δύο γκολ (12′ και 29′) και οδήγησε την εθνική ομάδα της χώρας του στην ανατροπή των προγνωστικών και στην ιστορική νίκη επί της «αλμπισελέστε». Είναι η δεύτερη φορά που αφρικανική χώρα κατακτά το Μουντιάλ, μετά την Γκάνα το 2009.