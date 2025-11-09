Είχε Γκριεζμάν η Ατλέτικο - Real.gr

Αν και δυσκολεύτηκε εναντίον της εκ των ουραγών Λεβάντε, η Ατλέτικο Μαδρίτης βρήκε τον τρόπο να πάρει τους τρεις βαθμούς (3-1) στο «Μετροπολιτάνο», με πρωταγωνιστή του Αντουάν Γκριζμάν που πέτυχε δυο γκολ.

Έτσι, η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε παραμένει σταθερά στην πρώτη τετράδα και ανέβηκε προσωρινά δεύτερη μαζί με τη Μπαρτσελόνα, εν αναμονή της ολοκλήρωσης της 12ης αγωνιστικής στη La Liga

Σε παιχνίδι «do or die» η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του και με το 1-0 επί της Οσασούνα στο «Σάντσεθ Πιθχουάν» έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί των τριών ηττών.

Το γκολ με πέναλτι του Βάργκας στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου αποδείχθηκε «χρυσό» για τους Ανδαλουσιάνους, που έστω και με αγχωτικό τρόπο πέτυχαν το στόχο τους και ανέβηκαν προσωρινά στην 8η θέση της βαθμολογίας.

Μετά από 2 ήττες και μία ισοπαλία, η Τζιρόνα επέστρεψε στα «τρίποντα». Στο δεύτερο χρονικά ματς της 12ης αγωνιστικής της La Liga, η ομάδα του Μίτσελ επικράτησε 1-0 εντός έδρας της Αλαβές και προσωρινά απομακρύνθηκε από την τελευταία θέση της βαθμολογίας. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση πέτυχε ο Τσιγκάνκοφ στο 16′.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία της 12ης αγωνιστικής:

Ελτσε-Σοσιεδάδ 1-1

(57′ Ροντρίγκες – 89′ πέν. Ογιαρθάμπαλ)

Τζιρόνα-Αλαβές 1-0

(16′ Τσιγκάνκοφ)

Σεβίλη-Οσασούνα 1-0

(51′ πέν. Βάργκας)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Λεβάντε 3-1

(12΄αυτ. Ντε λα Φουέντε, 61΄,80΄ Γκριζμάν – 21΄ Σάντσεθ)

Εσπανιόλ-Βιγιαρεάλ 22:00

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Οβιέδο 9/11

Ράγιο Βαγεκάνο-Ρεάλ Μαδρίτης 9/11

Μαγιόρκα-Χετάφε 9/11

Βαλένθια-Μπέτις 9/11

Θέλτα-Μπαρτσελόνα 9/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 30

Μπαρτσελόνα 25

Ατλέτικο Μαδρίτης 25 -12αγ.

Βιγιαρεάλ 23

Μπέτις 19

Εσπανιόλ 18

Χετάφε 17

Σεβίλη 16 -12αγ.

Έλτσε 15 -12αγ.

Αλαβές 15 -12αγ.

Ράγιο Βαγεκάνο 14

Αθλέτικ Μπιλμπάο 14

Θέλτα 13

Ρεάλ Σοσιεδάδ 13 -12αγ.

Οσασούνα 11 -12αγ.

Τζιρόνα 10 -12αγ.

Λεβάντε 9 -12αγ.

Μαγιόρκα 9

Βαλένθια 9

Οβιέδο 8