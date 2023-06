«Είμαστε αδερφές ψυχές»: Στέφανος Τσιτσιπάς και Πάουλα Μπαντόσα ζουν τον έρωτά τους - ΒΙΝΤΕΟ και ΕΙΚΟΝΕΣ

Στη συνέχεια, η Μπαντόσα έδωσε το «παρών» σε ένα από τα παιχνίδια του Έλληνα τενίστα στο Roland Garros, ενώ λίγες ημέρες αργότερα ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η 25χρονη Ισπανίδα τενίστρια επιβεβαίωσαν τη σχέση τους, μοιραζόμενοι μια σχετική ανάρτηση με τους διαδικτυακούς τους φίλους.

Τις προηγούμενες ημέρες οι δύο τους έφτιαξαν και κοινό προφίλ στο Instagram, ενώ ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε και ανάρτηση στο Twitter αναφερόμενος στη σύντροφό του, σημειώνοντας με χιούμορ ότι «Ζει μέσα στο κεφάλι μου χωρίς ενοίκιο».

So wholesome! Most memorable moment in my tennis career, no jokes. Lives in my head rent-free ?? pic.twitter.com/fHIK50LMS6