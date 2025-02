Εισιτήρια Final 4 Ευρωλίγκας στο Άμπου Ντάμπι: Πότε κυκλοφορούν, αυτές είναι οι τιμές (ΦΩΤΟ)

Όπως συνέβη και τα προηγούμενα χρόνια, τα εισιτήρια για το Final 4 γίνουν διαθέσιμα μια μέρα νωρίτερα, στις 25 Φεβρουαρίου, για τους φιλάθλους που είναι κάτοχοι διαρκείας σε ομάδες της Ευρωλίγκας, συνδρομητές της Euroleague TV, αλλά και όσους είχαν αγοράσει στο παρελθόν εισιτήρια για το Final 4.

Η αγορά των εισιτηρίων μπορεί να γίνει αποκλειστικά μέσω του www.f4tickets.com. Ένας περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων (πιθανότατα ούτε καν τετραψήφιος για καθεμιά) θα δοθεί στις τέσσερις ομάδες για να διαθέσουν στους φιλάθλους τους από τη στιγμή που θα προκριθούν στο Final 4.

Οι δύο ημιτελικοί θα γίνουν στις 23 Μαΐου, στις 17:00 και 21:00 ώρα Ελλάδας, ενώ ο μεγάλος τελικός θα γίνει στις 19:00 (ο μικρός τελικός στις 16:00). H Etihad Arena, που θα φιλοξενήσει το Final 4, εγκαινιάστηκε το 2021 και έχει χωρητικότητα 12.000 θεατές.

