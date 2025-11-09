Έκανε το καθήκον του ο Ολυμπιακός: 3-1 την Κηφισιά - Real.gr

Έπειτα από ένα παιχνίδι που τα είχε όλα, ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από τη Νεάπολη, επικρατώντας με 3-1 της τυπικά γηπεδούχου Κηφισιάς, σε αναμέτρηση για τη 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, περνώντας στην κορυφή της κατάταξης κι εν αναμονή του ντέρμπι της Λεωφόρου (21:00) ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν κυρίαρχη στο πρώτο μέρος και προηγήθηκε με τον Ντιόγκο Νασιμέντο (37’). Στο ξεκίνημα της επανάληψης η Κηφισιά ισοφάρισε με τον Παύλο Παντελίδη (47’), αλλά οι αλλαγές δε βοήθησαν καθόλου τον Σεμπάστιαν Λέτο. Ένας αποβλήθηκε (Εστέμπαν Μαϊντάνα 61’), ένας έκανε δύο πέναλτι (Λαζάρ Αμανί), τα οποία μετέτρεψε σε γκολ ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί (57’, 70’), δίνοντας το «τρίποντο» στον Ολυμπιακό που είχε και τρία δοκάρια.

Οι τυπικά γηπεδούχοι ξεκίνησαν ζωηρά, με το δυνατό σουτ του Γιασέρ Λαρουτσί στο 8’, μετά την ωραία προσπάθεια του Ανδρέα Τεττέη, να περνάει δίπλα από το δοκάρι της εστίας του Κωνσταντή Τζολάκη. Το παιχνίδι παρέμεινε ανοιχτό, με τον Ολυμπιακό σιγά-σιγά να προσπαθεί να αναλάβει την πρωτοβουλία των κινήσεων.

Οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν στο 20λεπτο, όταν ο Χρήστος Μουζακίτης, έπειτα από προσπάθεια του Ντάνιελ Ποντένσε και πάσα του Τσικίνιο, έστειλε με αριστερό πλασέ την μπάλα στα δίχτυα του Μόιζες Ραμίρες. Το γκολ, όμως, έπειτα από παρέμβαση του VAR (Ιωάννης Παπαδόπουλος, Αλέξανδρος Κατσικογιάννης) ακυρώθηκε, καθώς η μπάλα είχε περάσει την τελική γραμμή πριν το γύρισμα του Πορτογάλου εξτρέμ.

Πέντε λεπτά αργότερα, ο Ολυμπιακός πάλι έμεινε με το «αχχχ», καθώς στο πλασέ του Ελ Κααμπί, μετά τη σέντρα του Ντιόγκο Νασιμέντο, η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Η τρίτη φορά ήταν και η φαρμακερή για τους Πειραιώτες. Ο Ζέλσον Μάρτινς έδωσε στον Ροντινέι, αυτός έστρωσε στον Ντιόγκο που με δυνατό σουτ άνοιξε το σκορ στο 37ο λεπτό – παρθενικό γκολ του Βραζιλιάνου στην Ελλάδα.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, από φάουλ του Ροντινέι, ο Παναγιώτης Ρέτσος με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Από το VAR φώναξαν για on field review τον Χρήστο Βεργέτη που ακύρωσε το γκολ για φάουλ του αρχηγού του Ολυμπιακού πάνω στον αρχηγό της Κηφισιάς, Παντελίδη. Ο οποίος ήταν αυτός που έφερε το ματς στα ίσια, στο ξεκίνημα του β ημιχρόνου.

Γιάκουμπ Πόκορνι και Νταβίντ Σιμόν έπαιξαν… βόλεϊ στην περιοχή των «ερυθρολεύκων», με τον Παντελίδη να πλασάρει από κοντά τον Τζολάκη για το 1-1. Ωστόσο, στην ανάπαυλα, ο Σεμπάστιαν Λέτο είχε… βάλει το χέρι του, κάνοντας τρεις μαζεμένες αλλαγές, δείχνοντας πως ήθελε να αλλάξει αρκετά πράγματα στην ομάδα του. Και αρχικά φάνηκε πως το κατάφερε, αλλά…

Δέκα λεπτά αργότερα, ο Ολυμπιακός πήρε και πάλι το προβάδισμα. Ο Λαζάρ Αμανί πήγε πολύ απρόσεκτα εντός περιοχής πάνω στον Μάρτινς, με τον Χρήστο Βεργέτη να δίνει πέναλτι. Ο Ελ Κααμπί ευστόχησε από την άσπρη βούλα, για το 1-2. Σε ματς με φρενήρη ρυθμό, τα γεγονότα διαδέχονταν το ένα το άλλο.

Στο 61’, από γύρισμα του Μάρτινς, η μπάλα έφτασε στον Ροντινέι που σούταρε, αλλά από κόντρα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι της εστία του Ραμίρες κι απομακρύνθηκε. Δευτερόλεπτα αργότερα, οι «ερυθρόλευκοι» απέκτησαν και αριθμητικό πλεονέκτημα. Ο Μαϊντάνα αντίκρισε δυο κίτρινες κάρτες σε διάστημα οκτώ λεπτών (54’ και 61’) αφήνοντας την Κηφισιά με παίκτη λιγότερο, κάνοντας ακόμη πιο δύσκολο το έργο της.

Ο Αμανί ήταν και πάλι θύτης παράβασης, χρησιμοποιώντας το χέρι του σε διεκδίκηση με τον Μάρτινς στο 69ο λεπτό. Ο Ελ Κααμπί νίκησε εκ νέου τον Ραμίρες, φτάνοντας τα εννέα γκολ στη φετινή Super League, «καθαρίζοντας» ουσιαστικά το παιχνίδι. Το σκορ θα μπορούσε να αλλάξει μόνο στην τελευταία φάση του αγώνα, όταν ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα νίκησε τον Ραμίρες, όχι όμως και το δοκάρι.

Ο Ολυμπιακός ανέβηκε στην πρώτη θέση με 25 βαθμούς, δύο περισσότερους από τον ΠΑΟΚ που παίζει αργότερα με τον Παναθηναϊκό, ενώ η Κηφισιά έμεινε στην όγδοη με 12 βαθμούς.

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)

Κίτρινες: Ζέρσον Σόουζα, Τεττέη, Ραμίρες, Μαϊντάνα – Ελ Κααμπί.

Κόκκινες: Μαϊντάνα (61’)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν (78’ Ντίας), Πόμπο (78’ Χουχούμης), Τεττέη, Ζέρσον Σόουζα (46’ Τζίμας), Παντελίδης, Εμπό, Βιγιαφάνιες (46’ Αμανί), Ούγκο Σόουζα, Πόκορνι, Λαρουτσί (46’ Μαϊντάνα).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Μουζακίτης (84’ Σκιπιόνι), Ντιόγκο, Τσικίνιο (84’ Γιαζίτσι), Μάρτινς (84’ Καμπελά), Ποντένσε (75’ Στρεφέτσα), Ελ Κααμπί (75’ Γιάρεμτσουκ).

*Λίγο πριν το ημίωρο ο Σεμπάστιαν Λέτο αντίκρισε από τον Χρήστο Βεργέτη την κίτρινη κάρτα, συμπλήρωσε και χάνει το επόμενο παιχνίδι που είναι με τον ΠΑΟΚ (Κυριακή 23/11, 19:00), με την Κηφισιά να έχει ήδη δηλωμένους πέντε (Ρούμπεν Πέρεθ, Χόρχε Πομπό, Αλμπέρτο Μποτία, Μόισες Ραμίρες και Παύλος Παντελίδης) ποδοσφαιριστές για να εκτίσουν στην Τούμπα και να χάνει και τον Εστέμπαν Μαϊντάνα που αποβλήθηκε.