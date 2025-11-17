Εκεί θα γίνει η αναμέτρηση Καϊράτ – Ολυμπιακός - Real.gr

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καϊράτ, για την έκτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, με την ομάδα του Καζακστάν να έχει καταθέσει αίτημα αλλαγής έδρας για την εν λόγω αναμέτρηση.

Αίτημα το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες από το εξωτερικό, έγινε δεκτό από την UEFA, για την αναμέτρηση της 9ης Δεκεμβρίου, στις 17:30 (ώρα Ελλάδος).

Κάπως έτσι, το ματς θα γίνει στην Αστάνα, σε ένα γήπεδο που διαθέτει τεχνητό χλοοτάπητα, αναδιπλούμενη οροφή, χωρητικότητας 30.000 θέσεων που εγκαινιάστηκε επίσημα στις 3 Ιουλίου του 2009 και έτσι θα μπορεί να διεξαχθεί ο αγώνας στις καλύτερες δυνατές συνθήκες.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr