Έκλαιγε σε απευθείας σύνδεση ο Κλοπ, φορώντας την φανέλα της Λίβερπουλ

ΠΗΓΕΣ: filathlos, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εμφανίστηκε με φανέλα των Reds και δάκρυσε όταν αφιέρωσε τον τίτλο στον Κένι Νταλγκλίς και τον Στίβεν Τζέραρντ.

«Είναι εκπληκτικό να κατακτάς το πρωτάθλημα με αυτό τον σύλλογο. Είναι για σένα Κένι (σ.σ. Νταγκλίς) που ήσουν δίπλα στα παιδιά και για τον Στίβι (σ.σ. Τζέραρντ) που ξέρω ότι προσπάθησε να τα καταφέρει στην εποχή του και πανηγυρίζει που το πετύχαμε εμείς τώρα», τόνισε αρχικά ο Κλοπ και πρόσθεσε:

«Νιώθω ανακούφιση μετά τους τρεις μήνες διακοπής, δεν ξέραμε πώς θα επιστρέψουμε. Απόψε είναι για όλο τον κόσμο, μείνετε σπίτι να πανηγυρίσετε, όλοι μαζί θα το πανηγυρίσουμε. Είμαι υπερήφανος για όλο το επιτελείο μου. Ηταν ένα τρομερό ταξίδι από την πρώτη ημέρα μέχρι σήμερα. Είδαμε όλοι μαζί με τους παίκτες, το παιχνίδι της Τσέλσι με την Σίτι, θα το απολαύσουμε σήμερα, είναι περισσότερο απ’ ότι θα μπορούσα να ονειρευτώ».

Klopp in tears on live TV in an LFC shirt.

”I have no words, it’s unbelievable. It’s for Kenny who had to wait, it’s for Stevie too.” ???? pic.twitter.com/J5K2CrD3I0