«Έκλαψε» η Τούμπα για τ' «αετόπουλα» - Ανετη νίκη του ΠΑΟΚ κόντρα στον Πανσερραϊκό - Real.gr

Σε ένα παιχνίδι που έγινε υπό έντονη συναισθηματική φόρτιση, ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε εύκολα με 4-1 του Πανσερραϊκού στο γήπεδο της Τούμπας, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Αλεξάντερ Γερεμέγεφ (5’), Κίριλ Ντεσπόντοφ (8’), Δημήτρης Πέλκας (19’), Αλεσάντρο Βολιάκο (26’) πέτυχαν τα γκολ για την ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου, ωστόσο κανένας δεν πανηγύρισε σε ένδειξη σεβασμού για τους οκτώ νεκρούς φίλους του ΠΑΟΚ (επτά στη Ρουμανία κι ένας στη Λάρισα). Με φάουλ ο Βόλνεϊ Φέλτες (12’) πέτυχε το γκολ της τιμής για τους Σερραίους που συμμετείχαν στο όλο πένθος.

Από τα πρώτα δευτερόλεπτα ο ΠΑΟΚ έδειξε τις προθέσεις του. Κι αν στο 2’ ο Αλέξανδρος Τσομπανίδης εκτινάχθηκε εντυπωσιακά για να διώξει το βολέ του Γιάννη Κωνσταντέλια, τρία λεπτά μετά ήρθε το 1-0. Από σέντρα του Ντεσπόντοφ, ο Γερεμέγεφ βρέθηκε αμαρκάριστος στο ύψος της μικρής περιοχής και με δυνατή κεφαλιά άνοιξε το σκορ – πρώτο γκολ του Σουηδού φορ με την ασπρόμαυρη φανέλα.

Tρία λεπτά μετά, οι ρόλοι αντιστράφηκαν, με τον Γερεμέγεφ να παίρνει την μπάλα από τον Κωνσταντέλια και να βρίσκει ωραία με «σκαφτή» πάσα τον Βούλγαρο που με εναέριο πλασέ πέτυχε το 2-0. Οι φιλοξενούμενοι ευτύχησαν να μειώσουν πολύ γρήγορα.

Ο Φέλτες με έξυπνη εκτέλεση φάουλ, χαμηλά και δίπλα από τον ξαπλωμένο αμυνόμενο, άφησε ανήμπορο τον Γίρι Παβλένκα, κάνοντας το 2-1 μόλις στο 12’. Η χαρά τους δεν κράτησε πολύ. Επτά λεπτά μετά, ο Ντεσπόντοφ έκανε τη σέντρα, ο Γερεμέγεφ γυριστή κεφαλιά και ο Πέλκας με υπέροχο γυριστό ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-1.

Το κρεσέντο των παικτών του Λουτσέσκου συνεχίστηκε. Εκτέλεση φάουλ από τον Πέλκα, προβολή του Βολιάκο και 4-1 στο 26’. Στο επόμενο λεπτό, το παιχνίδι σταμάτησε και όλο το γήπεδο της Τούμπας «φωτίστηκε» από δεκάδες πυρσούς – απόδοση τιμής για τους επτά νεκρούς στις (27/1).

Όταν ξανάρχισε ο αγώνας, ο Κωνσταντέλιας… ξαπλώθηκε μπροστά στον πάγκο του ΠΑΟΚ, κρατώντας τον δεξί οπίσθιαιο μηριαίο του, με τον Χατσίδη να περνάει στη θέση του. Το δεύτερο μέρος ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, με εξαίρεση το 5-1 που σημείωσε ο Χατσίδης με κοντινό πλασέ, γκολ όμως που ακυρώθηκε μετά από υπόδειξη του VAR για χρήση χεριού στο κοντρόλ του νεαρού επιθετικού.

Ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στους 44 βαθμούς με την τέταρτη διαδοχική νίκη του στο πρωτάθλημα και θα ετοιμαστεί για τις διπλές αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό για τα ημιτελικά του Κυπέλλου (4 και 11 Φλεβάρη) και ενδιάμεσα για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στου Χαριλάου (8/2).

Την ίδια μέρα (Κυριακή 8/2), ο Πανσερραϊκός που έμεινε ουραγός με 8 βαθμούς και στο -5 από τον Αστέρα Τρίπολης, θα υποδέχεται την ΑΕΚ στις Σέρρες.

Διαιτητής: Μιχαήλ Ματσούκας (Ευβοίας)

Κίτρινες: .

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε, Βολιάκο, Λόβρεν, Τέιλορ, Καμαρά, Ζαφείρης (78’ Μπιάνκο), Κωνσταντέλιας (45’ Χατσίδης), Πέλκας (66’ Μύθου), Ντεσπόντοφ, Γερεμέγεφ (78’ Τάισον).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τσομπανίδης, Γεωργιάδης (87’ Τόλιος), Γκελασβίλι, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Αρμουγκόμ, Λιάσος, Δοϊρανλής (66’ Μπεν Σαλάμ), Ριέρα (76’ Μπιλέ), Τεϊσέιρα, Καρέλης (46’ Μασκανάκης).

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ