Έκλεισε θέση για τις ΗΠΑ η Κροατία - Real.gr

Η Κροατία έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα που επί της ουσίας εξασφάλισε την πρόκρισή της στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026, μετά την αποψινή της νίκη επί του Γιβραλτάρ με 3-0.

Την ίδια ώρα, η Πολωνία μετά το «διπλό» επί της Λιθουανίας (2-0) για τον 7ο όμιλο, θα υποδεχθεί την Ολλανδία στο «παράθυρο» των προκριματικών του Νοεμβρίου, σε ματς που θα κρίνει ποια ομάδα θα τερματίσει στην πρώτη θέση και ποια θα πάει στα μπαράζ.

Η «Χρβάτσκα» είναι από σήμερα σχεδόν και με τα δύο πόδια στην τελική φάση της διοργάνωσης, καθώς διατηρεί τη διαφορά του +3 από την δεύτερη Τσεχία που νωρίτερα υπέστη ήττα-σοκ από τα Νησιά Φαρόε με 2-1. Πλέον, η ομάδα του Ντάλιτς έχει να δώσει άλλα δύο παιχνίδια μέχρι το φινάλε των προκριματικών, ενώ οι Τσέχοι ένα, με τη μεταξύ τους διαφορά των γκολ που αποτελεί και το πρώτο κριτήριο στην ισοβαθμία να είναι στο +15 για τους Κροάτες!

Όσον αφορά το 1-0 στην «Arena Nasionala» του Βουκουρεστίου, ανάμεσα στη Ρουμανία και στην Αυστρία, σημαίνει ότι οι φιλοξενούμενοι παρά την πρώτη ήττα του εξακολουθούν να κρατούν την τύχη στα χέρια τους για την πρωτιά του 8ου ομίλου, ενώ για τους Βαλκάνιους ήταν ένα τεράστιο αποτέλεσμα που τους κρατά «ζωντανούς» στη μάχη για την 2η θέση και τα μπαράζ πρόκρισης.