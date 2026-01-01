Έκλεισε Βάργκα η ΑΕΚ - Real.gr

ΑΕΚ και Φερεντσβάρος συμφώνησαν για τον Μπαρνάμπας Βάργκα που έρχεται στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει!

Καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη του μεγάλου deal έπαιξε η τελευταία πρόταση της Ένωσης, αλλά και το πως χειρίστηκε την υπόθεση στο σύνολο της ο «κιτρινόμαυρος» οργανισμός και προσωπικά ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ο Δικέφαλος προ ημερών είχε προχωρήσει σε μια διαρροή υπό τη μορφή διάψευσης για να ρίξει τους τόνους καθώς οι απαιτήσεις της Φερεντσβάρος ήταν ιδιαίτερα υψηλές, με τους Ούγγρους να ζητούν εξωπραγματικά ποσά για να δώσουν τον παίκτη.

Η ΑΕΚ, αντιλαμβανόμενη ότι ήταν μια υπόθεση σύνθετη, είχε παγώσει τις συζητήσεις, είχε στραφεί σε άλλους παίκτες για την επίθεση αλλά αποφασίστηκε με σύμμαχο τον ίδιο τον Βάργκα που ήθελε να έρθει στην Αθήνα να γίνει μια ακόμα προσπάθεια. Ο Δικέφαλος προχώρησε στην τελική του… επίθεση καταθέτοντας την τελική επίσημη προσφορά του στην Φερεντσβάρος που έφερε και την τελική συμφωνία!

Ο Μπαρνάμπας Βάργκα, που είναι 28 φορές διεθνής με την Ουγγαρία και στην τρέχουσα σεζόν μετράει 20 γκολ και 5 ασίστ σε 29 εμφανίσεις με την Φερεντσβάρος, αποτελούσε και αποτελεί για τους Ριμπάλτα-Νίκολιτς το ιδανικό μοντέλο επιθετικού που έψαχναν καθώς έχει όλα αυτά τα στοιχεία που αναζητούσαν. Να είναι καλός με την μπάλα στα πόδια και να συμμετέχει στο συνδυαστικό παιχνίδι αλλά και να σκοράρει με μεγάλη άνεση.

To deal ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Φερεντσβάρος δρομολογεί πλέον τις εξελίξεις με τον 31χρονο διεθνή γκολτζή να αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα για για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει το συμβόλαιο του.

Ποιος είναι ο Μπαρνάμπας Βάργκα

O Μπαρνάμπας Βάργκα με ύψος 1,85 μ αγωνίζεται στην κορυφή της επίθεσης. Γεννήθηκε στην πόλη Szombathely της Ουγγαρίας στις 25/10/94 και αποτελεί το βαρύ πυροβολικό τόσο της Φερεντσβάρος (113συμ./70 γκολ) όσο και της εθνικής Ουγγαρίας (28 συμ.13 γκολ). Τα πρώτα του βήματα σε επαγγελματικό επίπεδο τα έκανε στην Αυστρία όπου αγωνίστηκε αρχικά στην Έμπεραου για να συνεχίσει στη Μάτερσμπουργκ και έπειτα στη Λάφνιτζ, κλείνοντας μια δεκαετία πριν επιστρέψει στη χώρα του. Τη σεζόν 2022-2023 έπαιξε για πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία της Ουγγαρίας με την φανέλα της Πάκσι με την οποία πέτυχε 29 γκολ σε 34 ματς. Εναν χρονο μετά ήρθε η μεταταγραφή του στην Φερεντσβάρος με την οποία πέτυχε την πρώτη του σεζόν (23/24) 29 γκολ σε 40 παιχνίδια (ειχε και 12 ασιστ), τη δεύτερη 21 σε 44 παιχνίδια και φέτος 20 τέρματα στο… πρώτο μισό (σε 29 ματς).

ΠΗΓΗ: filathlos.gr