Εκστρατεία FIFA και ΠΟΥ για τον κορωνοϊό: Μαζί θα κερδίσουμε αυτόν τον δύσκολο αγώνα

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο πρώην διευθυντής της Άρσεναλ...δίνει χώρο στον Αργεντινό προπονητή Μαουρίτσιο Ποτσετίνο: « Ξεκινάμε με τα χέρια», λέει. «Παρακαλούμε, να πλύνετε συχνά τα χέρια σας, αν είναι δυνατόν, με διάλυμα χεριών με βάση αλκοόλ».

Η προπονήτρια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Κάσι Στόνι συμμετέχει στην εκστρατεία.: «Με τους αγκώνες σας λυγισμένους, καλύψτε τη μύτη και το στόμα σας εάν φτερνίζεστε ή βήχετε»

«Για το πρόσωπό σας, αποφύγετε να αγγίζετε τα μάτια, τη μύτη και το στόμα σας. Αυτό μπορεί να εμποδίσει τον ιό να εισέλθει στο σώμα σας», προσθέτει ο Αλιού Σισέ , προπονητής της εθνικής ομάδας της Σενεγάλης.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο προσθέτει: «Από την άποψη της κοινωνικότητας, κάντε ένα βήμα πίσω. Μείνετε ένα μέτρο ελάχιστο απόσταση από κάθε άτομο που βήχει ή φτερνίζεται.»

Η Ζιλ Έλις, προπονήτρια της ομάδας γυναικών των ΗΠΑ, που κατέκτησαν τα Μουντιάλ 2015 και 2019 , παροτρύνει τους ανθρώπους να παραμείνουν στο σπίτι εάν αισθάνονται άσχημα: «Αν αισθανθείτε αδιαθεσία, μείνετε σπίτι», λέει. «Σε ορισμένες χώρες η απομόνωση μπορεί να είναι ενδεδειγμένη και για τα υγιή άτομα. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες από τις τοπικές αρχές υπεύθυνες για την υγείας σας.»

«Συνεπώς, παρακαλούμε να είστε πάντα ενήμεροι», καταλήγει ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο. «Ακολουθήστε αυτές τις συστάσεις και στηρίξτε τον ΠΟΥ στις προσπάθειές του να αντιμετωπίσει τον κορωνοϊό. Μαζί, θα κερδίσουμε αυτόν τον δύσκολο αγώνα.»

