Εκτός 12άδας ο Ζούγρης - Αυτοί είναι οι «εκλεκτοί» του Σπανούλη για το Eurobasket 2025 - Real.gr

Εκτός 12άδας ο Ζούγρης - Αυτοί είναι οι «εκλεκτοί» του Σπανούλη για το Eurobasket 2025
Εκτός 12άδας ο Ζούγρης – Αυτοί είναι οι «εκλεκτοί» του Σπανούλη για το Eurobasket 2025

23:07, 24/08/2025
Εκτός 12άδας ο Ζούγρης – Αυτοί είναι οι «εκλεκτοί» του Σπανούλη για το Eurobasket 2025

ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

Ο Βαγγέλης Ζούγρης είναι ο τελευταίος παίκτης της εθνικής μπάσκετ που «έκοψε» ο Βασίλης Σπανούλης ενόψει του Ευρωμπάσκετ 2025.
Έτσι, η «γαλανόλευκη» θα ταξιδέψει την Τρίτη 26 Αυγούστο με προορισμό την Κύπρο για τους αγώνες του Γ΄ ομίλου με το εξής ρόστερ:

Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκουνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Βασίλης Τολιόπουλος, Κώστας Αντετοκούνμπο.

