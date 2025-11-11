Εκτός εθνικής Ισπανίας ο Γιαμάλ - «Δεν είχαμε ενημερωθεί» σχολιάζει η ομοσπονδία - Real.gr

Ο Λαμίν Γιαμάλ υποβλήθηκε σε μία ειδική θεραπεία για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στη βουβωνική χώρα και δεν θα είναι διαθέσιμος για τα τελευταία δύο παιχνίδια της εθνικής Ισπανίας στα προκριματικά του Μουντιάλ.

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί στην ένταση που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα μεταξύ της ισπανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας και της Μπαρτσελόνα, με την RFEF να υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της ότι δεν είχε ενημερωθεί. «Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του ιατρικού επιτελείου της εθνικής ομάδας, που έμαθε τις λεπτομέρειες μέσω μίας αναφοράς που ελήφθη χθες βράδυ (Δευτέρα 10/11), στις 10:40 μ.μ. (σ.σ. τοπική ώρα) και η οποία συνιστούσε ξεκούραση 7-10 ημερών. Υπό το πρίσμα αυτό, και δίνοντας προτεραιότητα στην υγεία του παίκτη, η RFEF αποφάσισε να απελευθερώσει τον ποδοσφαιριστή από την ομάδα» αναφέρει στην ανακοίνωση της η ισπανική ομοσπονδία.

Ο 18χρονος άσος ταλαιπωρείται από χρόνιο πρόβλημα στη βουβωνική χώρα και έχει ήδη απουσιάσει από πέντε αναμετρήσεις της Μπαρτσελόνα τη φετινή σεζόν, καθώς και από τα δύο προηγούμενα παιχνίδια της Ισπανίας στα προκριματικά του Μουντιάλ, τον περασμένο μήνα.

Η «ρόχα» αντιμετωπίζει το Σάββατο (15/11) τη Γεωργία στην Τιφλίδα και τρεις ημέρες αργότερα (18/11) φιλοξενεί στη Σεβίλη την Τουρκία, απέχοντας μία νίκη από την εξασφάλιση της πρώτης θέσης στον 5ο όμιλο και την πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.