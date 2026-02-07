Εκτός European Super League η Μπαρτσελόνα - Real.gr

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε το μεσημέρι του Σαββάτου (7/2) ότι αποχωρεί από το σχέδιο της European Super League.

«Η Μπαρτσελόνα ανακοινώνει με την παρούσα ότι σήμερα ενημέρωσε επίσημα την Εταιρεία της Ευρωπαϊκής Σούπερ Λιγκ και τους εμπλεκόμενους συλλόγους, για την αποχώρησή της από το πρότζεκτ», ανέφερε η ισπανική ομάδα στην ανακοίνωσή της.

Πλέον, η Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε μόνη σε αυτό το δρόμο, με το εγχείρημα να γίνεται δύσκολο από την ανακοίνωσή του κιόλας, με την αποχώρηση όλων των αγγλικών ομάδων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ