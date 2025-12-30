Ελ Κααμπί: «Αυτός ήταν ο στόχος μας, τώρα δεν υπάρχει περιθώριο για λάθη» - Real.gr

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί αποδεικνύεται σε απόλυτο πρωταγωνιστή του Μαρόκου στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού, σημείωσε χθες (29/12) δύο γκολ στη νίκη (3-0) επί της Ζάμπια, με την οποία το Μαρόκο εξασφάλισε την πρώτη θέση στον όμιλό της (1ος) και την πρόκριση στους «16».

Το δεύτερο γκολ μάλιστα ήταν ξανά με ανάποδο ψαλίδι, κάτι που-με το πιο εντυπωσιακό σίγουρα τρόπο- είχε κάνει και στην πρεμιέρα απέναντι στις Κομόρες.

«Τερματίσαμε στην κορυφή του ομίλου μας. Αυτός ήταν ο στόχος μας και σημαίνει ότι θα μείνουμε στο Ραμπάτ. Τώρα ξεκινά μια νέα διοργάνωση, όπου δεν υπάρχει περιθώριο για λάθη. Θα ξεκουραστούμε λίγο και, πάνω απ’ όλα, θα προετοιμαστούμε καλά για τις επόμενες προκλήσεις», τόνισε ο Ελ Καμπί μιλώντας στην ιστοσελίδα της CAF.