Έλενα Μπάκα στον realfm 97,8: Θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα - Real.gr

Η Εθνική μας ομάδα βόλει των γυναικών μετά από 22 χρόνια και πάλι στην κορυφαία διοργάνωση!

«Είναι πολύ μεγάλο κίνητρο για όλα τα κορίτσια, ότι θα συμμετάσχουμε στην συγκεκριμένη διοργάνωση» δηλώνει στον realfm 97,8 η Έλενα Μπάκα για την παρουσία της Εθνικής μας ομάδας βόλει των γυναικών, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, που θα αρχίσει στις 22 Αυγούστου στην Ταϊλάνδη.

Την πανίσχυρη Βραζιλία, την αρκετά δυνατή Γαλλία και το Πουέρτο Ρίκο, θα αντιμετωπίσει στον όμιλο της, η ελληνική ομάδα, που επιστρέψει στην διοργάνωση μετά από 22 χρόνια!. «Είμαστε σε έναν πολύ δύσκολο όμιλο, δουλεύουμε πολύ σκληρά όμως στις προπονήσεις, με στόχο να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό, για να πετύχουμε κάτι καλό!» ανέφερε η 23χρονή διεθνής ακραία επιθετικός, στην εκπομπή Real sports με τους Δημήτρη Σταυρακάκη και Παναγιώτη Βουγιού.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, από την περασμένη Τετάρτη έχει «σφραγίσει» το εισιτήριο της και για τα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2026, παίρνοντας την πρώτη θέση στον όμιλο του, σημειώνοντας τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια (εντός, εκτός έδρας) με την Αυστρία και την Βόρεια Μακεδονία.

«Βγάλαμε σοβαρότητα σε όλα τα παιχνίδια μας και έτσι πετύχαμε τον στόχο μας. Αυτή η πρόκριση μας δίνει ώθηση και για την συμμετοχή μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα» τόνισε η Έλενα Μπάκα, η οποία σε ατομικό επίπεδο, άφησε τον ΠΑΟΚ για να αγωνιστεί από τη νέα περίοδο στην Πολωνία.

«Στην συγκεκριμένη χώρα το πρωτάθλημα βόλει των γυναικών, είναι το τρίτο καλύτερο σε επίπεδο στον κόσμο. Χαίρομαι που μετά από ένα χρόνο θα ξαναπαίξω στο εξωτερικό» συμπλήρωσε η ελληνίδα διεθνής βολειμπλωλίστρια, που έχει παίξει στο παρελθόν στις ΗΠΑ όπου σπούδαζε, στην Ελβετία και στην Γαλλία.

