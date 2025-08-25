Elite διαιτητής στη ρεβάνς Σαμσουνσπόρ-Παναθηναϊκός - Ισπανική «σφυρίχτρα» στο ΠΑΟΚ-Ριέκα - Real.gr

Ο Βόσνιος διαιτητής, Ιρφάν Πελίτο, θα διευθύνει τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την τουρκική Σάμσουνσπορ, στα πλέι οφ του Europa League.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν εντός έδρας με 2-1, μετά από ανατροπή της Σαμσουνσπόρ και πλέον θα τα δώσουν όλα την ερχόμενη Πέμπτη (28/8) στη Σαμσούντα, με στόχο την είσοδο στη League Phase του Europa League.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Σενάντ Ιμπρισίμπεγοβιτς και Νταβόρ Μπελίτο.

Ο Ισπανός διαιτητής Χοσέ Μαρία Σάντσεθ θα διευθύνει τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με τη Ριέκα, για τα playoffs του Europa League. Μετά την ήττα με 1-0 στην Κροατία και στο «Στάντιον Ρουγέβιτσα», ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα τα δώσει όλα στον β΄ αγώνα την ερχόμενη Πέμπτη (28/8, 20:30) στην Τούμπα, για την πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Βοηθοί του Χοσέ Μαρία Σάντσεθ ορίστηκαν οι Ραούλ Καμπανιέρο και Ινίγκο Πριέτο. Ο Χουάν Μαρτίνες Μουνουέρα θα είναι ο 4ος και στη θέση του VAR ο Κάρλος ντε Κέρο Γκράντε.