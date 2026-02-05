Elite διαιτητής στο Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός - Real.gr

Η κεντρική επιτροπή διαιτησίας (ΚΕΔ) της ΕΠΟ όρισε σήμερα τον Βέλγο διεθνή διαιτητή, Ερικ Λάμπρεχτς, να διευθύνει το κυριακάτικο μεγάλο ντέρμπι στο «Καραϊσκάκη» μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής στη Super League. Ο 41χρονος διαιτητής, από την κατηγορία elite της UEFA, θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του Τζόκε ντε Βερντ, Κέβιν Τζον Μοντένι, 4ος διαιτητής ορίστηκε ο Φώτης Πολυχρόνης και στο VAR θα είναι οι Νέιθαν Φρέντρερικ Βερμπούμεν, Σίμον βαλέρε Μπουρντό.