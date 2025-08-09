Ελλάδα – Σερβία: Δυνατό φιλικό τεστ για την Εθνική στην Κύπρο - Real.gr

Η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας ενόψει του προσεχούς EuroBasket 2025 συνεχίζεται στην Κύπρο. Εκεί όπου η Εθνική θα δώσει το πρώτο δυνατό τεστ, μετά τη νίκη της επί του Βελγίου στο ΟΑΚΑ.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του ECOMMBX Cup το οποίο διεξάγεται στην Κύπρο, η Ελλάδα θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Σερβία (20:30, ΕΡΤ1). Μία ομάδα που προβάρει τον μανδύα του φαβορί ενόψει του EuroBasket και η Eθνική θα μετρήσει τις δυνάμεις της.

Ωστόσο ο Βασίλης Σπανούλης δε θα έχει στη διάθεσή του τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Greek Freak δεν ταξίδεψε με την αποστολή, ενώ ακόμα δε θα αγωνιστούν οι Βασίλης Τολιόπουλος και Βαγγέλης Ζούγρης, που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.

Από την άλλη πλευρά, η Σερβία του Σβέτισλαβ Πέσιτς παρουσιάζεται πλήρης. Μιας και ο Βασίλιε Μίτσιτς, που αντιμετώπισε επίσης ένα μικροπρόβλημα, τέθηκε κανονικά στη διάθεση του προπονητή του.

Στο άλλο παιχνίδι του τουρνουά, λίγες ώρες νωρίτερα, συγκεκριμένα στις 17:00 (ΕΡΤ1, Live από το Gazzetta), η Κύπρος που βρίσκεται στον όμιλό μας, τίθεται αντιμέτωπη με το Ισραήλ.

Το πρόγραμμα του ECOMMBX Cup

17:00 Κύπρος – Ισραήλ

20:30 Ελλάδα – Σερβία

ΠΗΓΗ: filathlos.gr