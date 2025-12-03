Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός 2-5: Με τρομερό Γιαζίτζι πέρασαν από την Ερμούπολη οι Πειραιώτες - Δείτε τα highlights - Real.gr

Ο Ολυμπιακός έκανε το 3/3 στο Κύπελλο Ελλάδας. Οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν 5-2 της Ελλάς Σύρου στο Δημοτικό Στάδιο Ερμούπολης για την 4η αγωνιστική της League Phase της διοργάνωσης.

Πρωταγωνιστής για τους Πειραιώτες ήταν ο Γιουσούφ Γιαζίτζι, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ (25′, 61′), ενώ μοίρασε και την ασίστ στο γκολ του Ταρέμι (49′). Οι γηπεδούχοι μείωσαν δύο φορές, μία με αυτογκόλ του Καλογερόπουλου στο 51′ και άλλη μία με τον Βερνάρδο στο 78′. Το παιχνίδι «κλείδωσε» ο Γιάρεμτσουκ στο 84′, με τον Ελ Κααμπί να πετυχαίνει επίσης γκολ στο 91′.

O Oλυμπιακός έχει ακόμη ένα παιχνίδι στη League Phase του Κυπέλλου, καθώς στις 17 Δεκεμβρίου υποδέχεται τον Ηρακλή στο “Γ. Καραϊσκάκης”. Οι ερυθρόλευκοι θα ψάξουν το 4/4 για να εξασφαλίσουν την τετράδα που οδηγεί απευθείας στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Το ματς

Η πρώτη καλή στιγμή του Ολυμπιακού ήρθε στο 6ο λεπτό. Ο Νασιμέντο έκανε το γέμισμα από τα δεξιά, ο Καμπελά στα αριστερά στην περιοχή έκανε το σκαστό σουτ, με την μπάλα να χτυπάει στο οριζόντιο δοκάρι και να φεύγει έξω.

Λίγα λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στο 15′ ήρθε και δεύτερο δοκάρι. Ο Γιάρεμτσουκ έκανε το σουτ με το δεξί, με την μπάλα να σταματάει στην αριστερή δοκό της εστίας της Ελλάς Σύρου. Οι γηπεδούχοι έδειξαν διάθεση να παίξουν και μάλιστα είχαν καλή στιγμή στο 19′ όταν ο Προβυδάκης βρέθηκε απέναντι από τον Μπότη, ο οποίος άπλωσε το σώμα του και σταμάτησε την επίθεση.

Στο 22′ οι ερυθρόλευκοι είχαν δύο νέες καλές στιγμές με Κοστίνια και Γιαζίτζι. Τελικά, το 1-0 ήρθε στο 25′. Ο Νασιμέντο εκτέλεσε κόρνερ από τα αριστερά, οι ερυθρόλευκοι έπαιξαν με κομπίνα, ο Τούρκος μεσοεπιθετικός πλάσαρε, με την μπάλα να βρίσκει σε αντίπαλο και να καταλήγει στα δίχτυα.

Πριν από το τέλος του πρώτου μέρους και συγκεκριμένα στο 39′ ο Ολυμπιακός έφτασε κοντά και σε δεύτερο γκολ. Ο Γιάρεμτσουκ βρέθηκε απέναντι από τον Γκίνη, αλλά ο τερματοφύλακας της Ελλάς Σύρου έδιωξε με το σώμα του.

Ο Ολυμπιακός διπλασίασε τα τέρματά του νωρίς στο β’ μέρος. Ο Γιαζίτζι από τα δεξιά έκανε το γέμισμα στην περιοχή, ο Ταρέμι κινήθηκε στην πλάτη του Σταματούλλα και με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0.

Ωστόσο, οι γηπεδούχοι είχαν απάντηση. Μετά από εκτέλεση φάουλ από τα αριστερά, ο Καλογερόπουλος έβαλε το κεφάλι του, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα του Μπότη.

Το γεγονός αυτό θορύβησε τον Ολυμπιακό, ο οποίος πάτησε γκάζι. Είχε αρκετές καλές στιγμές και τελικά το τρίτο γκολ έγινε πραγματικότητα στο 61′. Ο Νασιμέντο άλλαξε ωραία την μπάλα με τον Γιαζίτζι, με τον Τούρκο να εκτελεί με τη μία μέσα από την περιοχή και να κάνει τρία τα τέρματα των Πειραιωτών.

Ο Ολυμπιακός είχε καλή στιγμή στο 74′ με τον Γιάρεμτσουκ, ωστόσο ο Γκίνης είχε απάντηση. Λίγο αργότερα, στο 78′, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ξαναμπούν στο παιχνίδι. Ο Προβυδάκης έβγαλε μία βαθιά μεταβίβαση προς τον Βερνάρδο, ο οποίος έφυγε στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού, κρέμασε τον Μπότη και έκανε το 3-2.

Ο Μεντιλίμπαρ αντέδρασε με αλλαγές και τους Ελ Κααμπί, Ροντινέι και Στρεφέτσα να περνούν στον αγωνιστικό χώρο. Οι ερυθρόλευκοι “κλείδωσαν” εν τέλει το τρίποντο απέναντι στους Συριανούς στο 84′. Ο Ροντινέι έκανε τη σέντρα από τα αριστερά, η μπάλα πέρασε από τον Ελ Κααμπί, αλλά ακολουθούσε ο Γιάρεμτσουκ, που με το κεφάλι έκανε το 4-2.

Γκολ πέτυχε και ο Ελ Κααμπί στο 91′, με τον Μαροκινό στράικερ να βρίσκει δίχτυα, μετά το γύρισμα του Στρεφέτσα από τα αριστερά στην περιοχή. Έτσι, το 5-2 υπέρ του Ολυμπιακού ήταν το τελικό σκορ της αναμέτρησης.

ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ: Γκίνης, Προβυδάκης, Σταματούλλας, Γώγος (46′ Κόλα), Γαρουφαλιάς (46′ Χνάρης), Βερνάρδος, Νάτσος (7′ Γιάκος), Καλός, Ζαφείρης (66′ Γκέζος), Μπάμπης, Ντέιβιντ (62′ Νίνο).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Μπότης, Κοστίνια (67′ Βέζο), Καλογερόπουλος, Μάνσα, Μπρούνο (80′ Ροντινέι), Νασιμέντο (80′ Ελ Κααμπί), Σιπιόνι, Καμπελά (80′ Στρεφέτσα), Γιαζίτζι, Ταρέμι (58′ Γκαρθία), Γιάρεμτσουκ.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:



