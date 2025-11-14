Έλληνας τραγουδιστής προπονήθηκε με τον Πετρούνια και έγινε viral - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ο Σάκης Ρουβάς εντυπωσίασε ξανά, αυτή τη φορά δοκιμάζοντας τις δυνάμεις του στους κρίκους, δίπλα στον Ολυμπιονίκη Λευτέρη Πετρούνια.

Σε ένα εντυπωσιακό βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, ο τραγουδιστής, στα 53 του χρόνια, εκτελεί με ευκολία ασκήσεις υψηλής δυσκολίας, από αναστροφές μέχρι ένα εντυπωσιακό front flip, αποδεικνύοντας ότι η πειθαρχία και η ενέργεια δεν γνωρίζουν ηλικία.

Δίπλα του, ο Λευτέρης Πετρούνιας τον καθοδηγεί χαμογελώντας, εντυπωσιασμένος από την προσπάθειά του.

«Πειθαρχία. Εστίαση. Πάθος. Σε ευχαριστώ, Λευτέρη Πετρούνια, για την έμπνευση», έγραψε ο Ρουβάς στη λεζάντα της ανάρτησής του, η οποία γέμισε με σχόλια θαυμασμού. Οι θαυμαστές του δεν άργησαν να θυμηθούν το διάσημο back flip της Eurovision το 2004, σχολιάζοντας με χιούμορ πως «αυτή τη φορά το front flip ήταν ακόμα καλύτερο».

ΠΗΓΗ: filathlos.gr