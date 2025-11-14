Quantcast
Έλληνας τραγουδιστής προπονήθηκε με τον Πετρούνια και έγινε viral - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr
real player

Έλληνας τραγουδιστής προπονήθηκε με τον Πετρούνια και έγινε viral – ΒΙΝΤΕΟ

08:52, 14/11/2025
Έλληνας τραγουδιστής προπονήθηκε με τον Πετρούνια και έγινε viral – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Σάκης Ρουβάς εντυπωσίασε ξανά, αυτή τη φορά δοκιμάζοντας τις δυνάμεις του στους κρίκους, δίπλα στον Ολυμπιονίκη Λευτέρη Πετρούνια.

Σε ένα εντυπωσιακό βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, ο τραγουδιστής, στα 53 του χρόνια, εκτελεί με ευκολία ασκήσεις υψηλής δυσκολίας, από αναστροφές μέχρι ένα εντυπωσιακό front flip, αποδεικνύοντας ότι η πειθαρχία και η ενέργεια δεν γνωρίζουν ηλικία.

Δίπλα του, ο Λευτέρης Πετρούνιας τον καθοδηγεί χαμογελώντας, εντυπωσιασμένος από την προσπάθειά του.

«Πειθαρχία. Εστίαση. Πάθος. Σε ευχαριστώ, Λευτέρη Πετρούνια, για την έμπνευση», έγραψε ο Ρουβάς στη λεζάντα της ανάρτησής του, η οποία γέμισε με σχόλια θαυμασμού. Οι θαυμαστές του δεν άργησαν να θυμηθούν το διάσημο back flip της Eurovision το 2004, σχολιάζοντας με χιούμορ πως «αυτή τη φορά το front flip ήταν ακόμα καλύτερο».

 

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sakis Rouvas (@sakisrouvas)


ΠΗΓΗ:  filathlos.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Αγιος Δημήτριος: Ανθρωποκυνηγητό για τους διαρρήκτες που εμβόλισαν και τραυμάτισαν αστυνομικούς σε καταδίωξη

Αγιος Δημήτριος: Ανθρωποκυνηγητό για τους διαρρήκτες που εμβόλισαν και τραυμάτισαν αστυνομικούς σε καταδίωξη

07:41 14/11
Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ενεργειακός κόμβος που θα βοηθήσει να αντισταθούμε στα ρωσικά και κινεζικά συμφέροντα - ΒΙΝΤΕΟ

Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ενεργειακός κόμβος που θα βοηθήσει να αντισταθούμε στα ρωσικά και κινεζικά συμφέροντα - ΒΙΝΤΕΟ

00:20 14/11
Καραλής: Είχα έναν σοβαρό τραυματισμό – Οι γιατροί ανακοίνωσαν στη μητέρα μου ότι δεν θα μπορούσα να συνεχίσω

Καραλής: Είχα έναν σοβαρό τραυματισμό – Οι γιατροί ανακοίνωσαν στη μητέρα μου ότι δεν θα μπορούσα να συνεχίσω

01:45 14/11
Ποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων κερδίζουν άμεσα φοροαπαλλαγές

Ποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων κερδίζουν άμεσα φοροαπαλλαγές

07:58 14/11
Έλληνας τραγουδιστής προπονήθηκε με τον Πετρούνια και έγινε viral - ΒΙΝΤΕΟ

Έλληνας τραγουδιστής προπονήθηκε με τον Πετρούνια και έγινε viral - ΒΙΝΤΕΟ

08:52 14/11
Επιχείρηση «Endgame»: Πώς Europol και ΕΛ.ΑΣ. συνέλαβαν στην Αττική τον «εγκέφαλο» διεθνούς δικτύου κυβερνοεπιθέσεων

Επιχείρηση «Endgame»: Πώς Europol και ΕΛ.ΑΣ. συνέλαβαν στην Αττική τον «εγκέφαλο» διεθνούς δικτύου κυβερνοεπιθέσεων

08:55 14/11
Το 3I/ATLAS και οι επτά λόγοι που διχάζουν τους επιστήμονες

Το 3I/ATLAS και οι επτά λόγοι που διχάζουν τους επιστήμονες

14:56 13/11
«Το επταήμερο 13 με 20 Νοεμβρίου φέρνει απρόσμενες ευκαιρίες – Ανακαλύψτε ποιο ζώδιο θα έχει τη μεγαλύτερη τύχη»

«Το επταήμερο 13 με 20 Νοεμβρίου φέρνει απρόσμενες ευκαιρίες – Ανακαλύψτε ποιο ζώδιο θα έχει τη μεγαλύτερη τύχη»

16:15 13/11

Ροή Ειδήσεων

Η Βρετανή υπουργός Πολιτισμού καλωσόρισε τη συγγνώμη του BBC στον Τραμπ

Η Βρετανή υπουργός Πολιτισμού καλωσόρισε τη συγγνώμη του BBC στον Τραμπ

10:00 14/11
Καραχάλιος για Καμμένο: «Έχει ροπή προς τη μυθολογία – Η εμπλοκή του στα Τέμπη γύρισε τα πάντα ανάποδα»

Καραχάλιος για Καμμένο: «Έχει ροπή προς τη μυθολογία – Η εμπλοκή του στα Τέμπη γύρισε τα πάντα ανάποδα»

10:00 14/11
Μπρατάκος: Η κατάργηση του ορίου των 150€ και η άμεση επιβολή δασμών στα μικροδέματα από τρίτες χώρες δημιουργούν συνθήκες δίκαιου ανταγωνισμού για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Μπρατάκος: Η κατάργηση του ορίου των 150€ και η άμεση επιβολή δασμών στα μικροδέματα από τρίτες χώρες δημιουργούν συνθήκες δίκαιου ανταγωνισμού για τις ελληνικές επιχειρήσεις

09:51 14/11
Ορεστιάδα: Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από σηπτική δεξαμενή

Ορεστιάδα: Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από σηπτική δεξαμενή

09:45 14/11
Ωρες αγωνίας για τον 22χρονο που κατάπιε αμάσητο μπέργκερ - Η έκκληση του πατέρα του

Ωρες αγωνίας για τον 22χρονο που κατάπιε αμάσητο μπέργκερ - Η έκκληση του πατέρα του

09:36 14/11
Ποδοσφαιριστές στην Κολομβία... ξάπλωσαν στο χορτάρι ζητώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας

Ποδοσφαιριστές στην Κολομβία... ξάπλωσαν στο χορτάρι ζητώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας

09:32 14/11
Τραγωδία: Νεκρός άντρας μετά από τροχαίο – Παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα

Τραγωδία: Νεκρός άντρας μετά από τροχαίο – Παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα

09:18 14/11
Τρίκαλα: Νταλίκα εγκλωβίστηκε μετά από λάθος στροφή – Ολονύχτια περιπέτεια για τον οδηγό

Τρίκαλα: Νταλίκα εγκλωβίστηκε μετά από λάθος στροφή – Ολονύχτια περιπέτεια για τον οδηγό

09:15 14/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved