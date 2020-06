ELPA: «Ακρογωνιαίοι λίθοι οι Αφροαμερικανοί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στη σχετική ανακοίνωση της Ένωσης παικτών της Εuroleague, η οποία αναρτήθηκε στο Twitter αναφέρεται:

«Το ευρωπαϊκό μπάσκετ για δεκαετίες έχει αγαπήσει τους Αφροαμερικανούς παίκτες που έχουν αποτελέσει τους ακρογωνιαίους λίθους σε πολλά επιτυχημένα κλαμπ και εθνικές ομάδες. Αυτό είναι ακόμη και σήμερα αληθές, καθώς πάνω από το 1/4 των μαύρων παικτών συμμετέχουν στην κορυφαία διοργάνωση της Ευρώπης. Το μπάσκετ στην Ευρώπη εμπλουτίστηκε λόγω της τεράστιας επιρροής από παίκτες με διαφορετικές κουλτούρες, εθνότητες και θρησκείες. Οι τελευταίες εξελίξεις στις ΗΠΑ μας θυμίζουν ότι ζούμε ακόμη σε έναν κόσμο όπου ο ρατσισμός και η φυλετική αδικία είναι μέρος της ζωής μας.

Καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε διάκριση και θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα και να εκπροσωπούμε τις φωνές όλων των παικτών ανεξάρτητα από το ιστορικό τους. Μαζί με τους παίκτες θα βοηθήσουμε για την αλλαγή που απεγνωσμένα χρειάζεται να συμβεί στην κοινωνία μας. Καλούμε όλα τα ευρωπαϊκά κλαμπ, τις Λίγκες και κάθε μπασκετική οντότητα να σταθούν στο πλευρό μας και να παλέψουμε ενάντια στο ρατσισμό».

??"Together with our players, we will help to push for the change that desperately needs to happen in our society."#ELPlayerspic.twitter.com/SVtQwgcrdW