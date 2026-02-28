Εμφατική επιστροφή στις νίκες για τον ΟΦΗ - Real.gr

Ο ΟΦΗ θριάμβευσε επί της ΑΕΛ με 3-0 στο Παγκρήτιο στάδιο για την 23η αγωνιστική του πρωταθλήματος, επιστρέφοντας στις νίκες ύστερα από δύο συνεχή ανεπιτυχή αποτελέσματα και φτάνοντας στους 28 βαθμούς και στην έκτη θέση τον Άρη, ενώ προσπέρασε τον έβδομο Βόλο, που παίζει αύριο όπως και οι «κίτρινοι».

Βίοι αντίθετοι, η θεσσαλική ομάδα έμεινε χωρίς «τρίποντο» για τέταρτο συνεχή αγώνα παραμένοντας στους 21 βαθμούς, κι ενώ προερχόταν από δύο συνεχείς σημαντικές ισοπαλίες (1-1), με καλή εμφάνιση, απέναντι σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.

Οι γηπεδούχοι πέτυχαν τον απόλυτο αιφνιδιασμό, αφού με τη συμπλήρωση επτά λεπτών προηγούνταν με 2-0! Μόλις στο 3ο λεπτό ο Κωστούλας βρήκε τον Φούντα στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας κι άνοιξε το σκορ με ωραίο πλασέ.

Τέσσερα λεπτά αργότερα ο διεθνής φορ διπλασίασε τα τέρματα του ΟΦΗ και τα δικά του, όταν σε νέο ανέβασμα του Κωστούλα κι εναλλαγή της μπάλας με τον Σενγκέλια ο Γεωργιανός «πάτησε» στον επερχόμενο Φούντα, ο οποίος νίκησε ξανά τον Μελίσσα για το 2-0.

Στην επόμενη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα οι Κρήτες λίγο έλλειψε να φτάσουν και σε τρίτο γκολ, όταν στο 36΄ ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ απέκρουσε σε κόρνερ το εν κινήσει σουτ του Χριστογεώργου.

Στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου η ΑΕΛ προσπάθησε για ένα γκολ που θα την ξανάβαζε στο παιχνίδι και στο 48΄ ο Κρίζμανιτς μόλις που πρόλαβε τον Σαγκάλ πριν ο νοτιαμερικανός εκτελέσει.

Το 1-2 δεν έγινε λοιπόν, ήρθε όμως το 3-0 στο 56΄ από τον Σαλσίδο, που με ένα εκπληκτικό σουτ έστειλε την μπάλα στη γωνία του εμβρόντητου Μελίσσα. Δευτερόλεπτα αργότερα οι φίλαθλοι του ΟΦΗ απέτισαν φόρο τιμής στα 57 θύματα των Τεμπών, καθώς σήμερα συμπληρώνονται τρία χρόνια από την τραγωδία που συγκλόνισε την Ελλάδα.

Στη συνέχεια το παιχνίδι ατόνησε, καθώς ουσιαστικά η τύχη του είχε ήδη γραφεί. Ο Κόντης βρήκε την ευκαιρία να αποσύρει κάποιους βασικούς παίκτες του αφού η ΑΕΛ δεν απειλούσε, ο Παντελίδης έκανε το ίδιο και το παιχνίδι ολοκληρώθηκε δίχως άλλες συγκινήσεις…

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σπύρος Ζαμπαλάς

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Μασόν, Αποστολάκης, Ουατταρά

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Xριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Ανδρούτσος (73΄ Γκονζάλεθ), Κανελλόπουλος (61΄ Μπαΐνοβιτς), Αποστολάκης, Αθανασίου (82΄ Χατζηθεοδωρίδης), Σενγκέλια (82΄ Θεοδοσουλάκης), Φούντας, Σαλσίδο (73΄ Λέγια)

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Μελίσσας, Μασόν (64΄ Πέρες), Ηλιάδης, Μπατουμπισινκά, Φεριγκρά (46΄ Ουατταρά), Όλαφσον (64΄ Αποστολάκης), Ναόρ, Ατανάσοφ, Σίστο (46΄ Κακουτά), Τούπτα, Σαγκάλ (74΄ Πασάς)