Εμμανουήλ Καραλής: Γιόρτασε το ασημένιο σε βραδινή έξοδο μαζί με τους συναθλητές του - Real.gr

Ο “μαγικός” Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, κατακτώντας τη δεύτερη θέση στο επί κοντώ και περνώντας για 12η φορά φέτος τα 6 μέτρα, αυτή τη φορά στο Τόκιο.

Σε έναν τελικό που ο Αρμάντ Ντουπλάντις έκανε ξανά… τα δικά του, σημειώνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ στα 6.30μ., ο Έλληνας πρωταθλητής επιβεβαίωσε ότι ανήκει στην αφρόκρεμα του αγωνίσματος.

Μετά την απονομή, ο Μανόλο μοιράστηκε τη χαρά του με τους φίλους και συναθλητές του.

Στο στόρι που ανήρτησε στο Instagram, ποζάρει χαμογελαστός με τον Ντουπλάντις, τον Κέρτις Μάρσαλ από την Αυστραλία και τον Αμερικανό Κρις Νίλσεν, κρατώντας όλοι τα ποτά τους και δείχνοντας ότι ξέρουν να απολαμβάνουν τη στιγμή και εκτός σταδίου.

Με τη λεζάντα “The OG’s”, ο Καραλής απέδειξε πως πέρα από τον ανταγωνισμό, ο σεβασμός και η φιλία που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στους κορυφαίους του επί κοντώ είναι αυτό που δίνει ξεχωριστή αξία σε κάθε επιτυχία.