Ένα βήμα μακριά από τους τελικούς του Μουντιάλ 2026 απέχουν Γαλλία και Ελβετία - Real.gr

Μία νίκη μακριά απ' την πρόκρισή τους στα τελικά του Μουντιάλ 2026 είναι πλέον η Γαλλία και η Ελβετία μετά τις νίκες τους επί του Αζερμπαϊτζάν (3-0 εντός) και της Σουηδία (2-0 εκτός) αντίστοιχα, καθώς έκαναν το «3Χ3» στον 4ο και 2ο όμιλο αντίστοιχα κι έχουν πάρει ήδη αποστάσεις... ασφαλείας απ' τους διώκτες τους.

Τα γκολ των Μπαπέ, Ραμπιό και Τοβέν (στην επιστροφή του στους «τρικολόρ» μετά από 4 χρόνια) έκαναν τη… διαφορά για τους «μπλε», ενώ για τους Ελβετούς «καθάρισαν» οι Τζάκα (65′ πέναλτι) και Μανζαμπί (90’+4′).

Καταπληκτικό ήταν το παιχνίδι στο Ρέικιαβικ, όπου η Ουκρανία προηγήθηκε με 3-1 στο ημίχρονο επί των Ισλανδών (βασικός ο Ίνγκι Ίνγκασον του Παναθηναϊκού), όμως οι «Βίκινγκς» αντέδρασαν και ισοφάρισαν σε 3-3 με δύο γκολ του Γκούντμουντσον.

Οι Ουκρανοί του Σεργκέι Ρεμπρόφ (προπονητή με τον οποίο είχε επαφές προ εβδομάδων ο Παναθηναϊκός) έφτασαν εντέλει σ’ ενα πολύτιμο διπλό που τους ανέβασε στη δεύτερη θέση και στη ζώνη των play off με τα τέρματα των Καλιούζνι (85′) και Οτσρέτσκο (89′).

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των προκριματικών αγώνων της ευρωπαϊκής ζώνης για το Μουντιάλ του 2026:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

10 Οκτωβρίου 2025

Βόρεια Ιρλανδία – Σλοβακία 2-0

(18′ αυτ. Χροσόφσκι, 81′ Χουμ)

Γερμανία – Λουξεμβούργο 4-0

(12′ Ράουμ, 21′ πέν., 50′ Κίμιχ, 48′ Γκνάμπρι)

13 Οκτωβρίου 2025

Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία 21:45

Σλοβακία – Λουξεμβούργο 21:45

2ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

10 Οκτωβρίου 2025

Κόσοβο – Σλοβενία 0-0

Σουηδία – Ελβετία 0-2

(65′ πεν. Τζάκα, 90’+4′ Μανζαμπί)

13 Οκτωβρίου 2025

Σλοβενία – Ελβετία 21:45

Σουηδία – Κόσοβο 21:45

3ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

Λευκορωσία – Δανία 0-6

(14′ Φρόχολντ, 20′,45′ Χόιλουντ, 45’+6 Μπόργκου, 66′,79′ Ντρέιερ)

Σκωτία – Ελλάδα 3-1

(64′ Κρίστι, 80′ Φέργκιουσον, 90’+3 Ντάικς – 62′ Τσιμίκας)

12 Οκτωβρίου 2025

Σκωτία – Λευκορωσία 21:45

Δανία – Ελλάδα 21:45

4ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

10 Οκτωβρίου 2025

Ισλανδία – Ουκρανία 3-5

(35′ Έλερτσον, 59′, 75′ Γκούντμουντσον – 14′, 45’+5′ Μαλινόφσκι, 45′ Χουτσούλιακ, 85′ Καλιούζνι, 89′ Οτσερέτσκο)

Γαλλία – Αζερμπαϊτζάν 3-0

(45’+2′ Μπαπέ, 69′ Ραμπιο, 84′ Τοβέν)

13 Οκτωβρίου 2025

Ισλανδία – Γαλλία 21:45

Ουκρανία – Αζερμπαϊτζάν 21:45

5ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

11 Οκτωβρίου 2025

Βουλγαρία – Τουρκία 21:45

Ισπανία – Γεωργία 21:45

14 Οκτωβρίου 2025

Τουρκία – Γεωργία 21:45

Ισπανία – Βουλγαρία 21:45

6ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

11 Οκτωβρίου 2025

Ουγγαρία – Αρμενία 19:00

Πορτογαλία – Ιρλανδία 21:45

14 Οκτωβρίου 2025

Ιρλανδία – Αρμενία 21:45

Πορτογαλία – Ουγγαρία 21:45

7ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

Φινλανδία – Λιθουανία 2-1

(48′ Κάλμαρ, 55′ Μαρκίεφ – 25′ Σίρβις)

Μάλτα – Ολλανδία 0-4

(15’πέν, 48’πέν. Χάκπο, 57′ Ράιντερς, 90’+4 Ντεπάι)

Ρεπό: Πολωνία

12 Οκτωβρίου 2025

Ολλανδία – Φινλανδία 19:00

Λιθουανία – Πολωνία 21:45

Ρεπό: Μάλτα

8ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

Αυστρία – Σαν Μαρίνο 10-0

(7′ Σμιντ, 8′,47′,83′,84′ Αρναούτοβιτς, 24′ Γκρέγκοριτς, 30′,42′ Πος, 45′ Λάιμερ, 76′ Βούρμπραντ)

Κύπρος – Βοσνία/Ερζεγοβίνη 1-2

(45’+1 Λαΐφης – 10′ Κάτιτς, 36′ αυτ. Μιχαήλ)

Ρεπό: Ρουμανία

12 Οκτωβρίου 2025

Σαν Μαρίνο – Κύπρος 16:00

Ρουμανία – Αυστρία 21:45

Ρεπό: Βοσνία/Ερζεγοβίνη

9ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

11 Οκτωβρίου 2025

Νορβηγία – Ισραήλ 19:00

Εσθονία – Ιταλία 21:45

Ρεπό: Μολδαβία

14 Οκτωβρίου 2025

Εσθονία – Μολδαβία 19:00

Ιταλία – Ισραήλ 21:45

Ρεπό: Νορβηγία

10ος ΟΜΙΛΟΣ

===========

10 Οκτωβρίου 2025

Καζακστάν – Λιχτενστάιν 4-0

(26′,59′ Κενζέμπεκ, 28′ Ζαϊνούντινοφ, 81′ Κασίμ)

Βέλγιο – Βόρεια Μακεδονία 0-0

Ρεπό: Ουαλία

13 Οκτωβρίου 2025

Βόρεια Μακεδονία – Καζακστάν 21:45

Ουαλία – Βέλγιο 21:45

Ρεπό: Λιχτενστάιν

11ος ΟΜΙΛΟΣ

===========

11 Οκτωβρίου 2025

Λετονία – Ανδόρα 16:00

Σερβία – Αλβανία 21:45

Ρεπό: Αγγλία

14 Οκτωβρίου 2025

Ανδόρα – Σερβία 21:45

Λετονία – Αγγλία 21:45

Ρεπό: Αλβανία

12ος ΟΜΙΛΟΣ

===========

Τσεχία – Κροατία 0-0

Νησιά Φαρόε – Μαυροβούνιο 4-0

(16′,55′ Σόρενσεν, 36΄,71′ Φρεντέρικσμπεργκ)

Ρεπό: Γιβραλτάρ

12 Οκτωβρίου 2025

Νησιά Φαρόε – Τσεχία 19:00

Κροατία – Γιβραλτάρ 21:45

Ρεπό: Μαυροβούνιο