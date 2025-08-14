Ενρίκε για την κατάκτηση του Super Cup: «Δεν αξίζαμε το τρόπαιο» - Real.gr

Ο προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Ενρίκε, δήλωσε ότι η ομάδα του «δεν άξιζε» να κατακτήσει το Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ εις βάρος της Τότεναμ (2-2, 4-3 στα πέναλτι), στον τελικό που έγινε το βράδυ της Τετάρτης (13/8) στο Ούντινε.

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν αξίζαμε αυτό το τρόπαιο. Μπορούσαμε να δούμε την διαφορά μεταξύ μιας ομάδας όπως η Τότεναμ, που είχε έξι εβδομάδες προπόνησης, και της δικής μας, με μόνο έξι ημέρες. Είναι τόσο μεγάλη διαφορά. Είμαι ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα, αλλά δεν ήταν πολύ δίκαιο», σχολίασε ο Ισπανός προπονητής.

Πέντε λεπτά πριν από την λήξη του αγώνα, η πρωταθλήτρια Ευρώπης, ισοφάρισε χάρη στα γκολ των Λι Κανγκ-ιν (85`) και Γκονσάλο Ράμος (90`+4`) πριν επικρατήσει στα πέναλτι εναντίον των νικητών του Europa League.

«Προσπαθήσαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο, αλλά κάναμε κάποιες κακές πάσες. Ήμασταν τυχεροί που πετύχαμε δύο γκολ και πήγαμε στα πέναλτι. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και για εμάς ήταν μια σπουδαία στιγμή. Ήταν ένας πολύ περίεργος αγώνας. Είναι φυσιολογικό να έχουμε αυτήν την διαφορά. Οι παίκτες μας έκαναν πολλά τεχνικά λάθη», πρόσθεσε ο Ενρίκε, ενώ ερωτηθείς για την απόδοση του Λούκας Σεβαλιέ, ο οποίος εκανε ντεμπούτο ανάμεσα στα δοκάρια της Παρί ΣΖ, μόλις τέσσερις ημέρες μετά την μεταγραφή του από την Λιλ, σχολίασε:

«Έδειξε χαρακτήρα, προσωπικότητα και τα πράγματα που ζητάμε για να βοηθήσουμε την ομάδα».

Παράλληλα, ο προπονητής της Τότεναμ, Τόμας Φρανκ, δήλωσε «υπερήφανος» για την ομάδα του και πρόσθεσε:

«Είμαι υπερήφανος για την ομάδα μου, τους οπαδούς και τους παίκτες. Τα δώσαμε όλα, αντιμετωπίσαμε ίσως την καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Δεν έχουμε κάτι για να ντρεπόμαστε, είχαμε απόλυτα τέλεια 80 λεπτά, είμαι υπερήφανος για τους παίκτες μου. Μερικές φορές στο ποδόσφαιρο, ο… διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Οι Παριζιάνοι δεν τα παράτησαν. Δυστυχώς, αφήσαμε κάποιους χώρους και το εκμεταλλεύθηκαν. Κανείς δεν πίστευε ότι θα μπορούσαμε να αντισταθούμε στην Παρί Σεν Ζερμέν. Ελπίζω αυτή η ένταση, αυτή η επιθετικότητα, αυτή η ψυχική κατάσταση και αυτή η νοοτροπία να αποτελέσουν τη βάση των εμφανίσεών μας στο μέλλον».