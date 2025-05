Ενταση μεταξύ οπαδών του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στην Etihad Arena - Real.gr

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός κοντράρονται στην Etihad Arena στον μικρό τελικό της Euroleague.

Περίπου μία ώρα πριν το τζάμπολ, σημειώθηκαν επεισόδια στο πάνω διάζωμα του γηπέδου, ανάμεσα σε οπαδούς των δύο ομάδων.

Tension in the stands between Panathinaikos and Olympiacos fans shortly before the 3rd place game in Abu Dhabi 📍#hoopsforthoughtgr #paobc #paobcgr #olympiacosbc #olympiacos #euroleague #basketball #finalfour #abudhabi pic.twitter.com/5qi1mKxhpU

— hoopsforthought.gr (@hoopsfthoughtgr) May 25, 2025