Ενθουσιασμένος ο Σιάο με τον κόσμο του Άρη - Η συνάντηση με τον Νίκο Γκάλη - ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

10:43, 09/10/2025
“Τρελάθηκε” από την ατμόσφαιρα στο “Αλεξάνδρειο” ο Ρίτσαρντ Σιάο!

Ο ισχυρός άνδρας του Άρη είδε δια ζώσης τη νίκη της ομάδας του επί της Χάμπουργκ Τάουερς και αποθέωσε τους οπαδούς του συλλόγου με δημοσίευση στο instagram.

Αναλυτικά:

“Η σεζόν μόλις ξεκίνησε και η ενέργεια ήταν τρελή. Ποτέ δεν είχα ξαναδεί τόσο αφοσιωμένους οπαδούς. Είμαι πραγματικά ευγνώμων για τη θερμή υποδοχή. Όλοι σας με κάνατε να νιώσω σαν στο σπίτι μου. Έτοιμος για όσα ακολουθούν”.

 

 

Ο Νίκος Γκάλης βρέθηκε στο Αλεξάνδρειο και παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση του Άρη με τους Χάμπουργκ Τάουερς, ενώ συναντήθηκε και με τον νέο ιδιοκτήτη της ομάδας, Ρίτσαρντ Σιάο.

Πριν μπει στο γήπεδο, μάλιστα, ο θρύλος του Άρη και του ελληνικού μπάσκετ μίλησε για τη νέα εποχή στην οποία μπαίνει η ομάδα, τονίζοντας την ανάγκη του να βρει ο Άρης τον δρόμο του, έτσι ώστε οι φίλοι του να ζήσουν τις παλιές επιτυχίας.

«Πιστεύω ότι θα υπάρχει μία αλλαγή στην ομάδα, μία ανανέωση. Εύχομαι τα καλύτερα στον καινούριο ιδιοκτήτη. Εγώ θα ήθελα προσωπικά να τον καλωσορίσω στην ομάδα του Άρη και η ομάδα να ξαναβρεί τον δρόμο της και να ζήσουμε τις παλιές στιγμές», δήλωσε ο θρύλος του Άρη και του ελληνικού μπάσκετ.

 

