Αυτός είναι ο δολοφόνος του Έντριεν Πέιν

NEW MUGSHOT: Orange County deputies say Lawrence Dority, 29, has been arrested on a warrant for First Degree Murder in the shooting death of former Orlando Magic player Adreian Payne. DETAILS: https://t.co/SO9O7C2znI pic.twitter.com/VhG8xjFvO8

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Στη 1:37 τα ξημερώματα της 9ης Μαΐου 2022, η Αστυνομία του Όραντζ Κάουντι ενημερώθηκαν για ένα περιστατικό με πυροβολισμούς στο τετράγωνο 2500 του Έγκρετ Σόρς Ντράιβ. Ένας άνδρας στα 30 του, ο οποίος πυροβολήθηκε και στη συνέχεια αναγνωρίσθηκε ως ο Έιντριαν Πέιν με ημερομηνία γέννησης την 19η Φεβρουαρίου του 1991, διακομίσθηκε σε νοσοκομείο και εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο δράστης του πυροβολισμού, ο οποίος αναγνωρίσθηκε ως ο Λόρενς Ντόριτι με ημερομηνία γέννησης την 17η Φεβρουαρίου του 1993, έμεινε στον τόπο του εγκλήματος και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα για να ανακριθεί από τους ντετέκτιβς. Ο Ντόριτι συνελήφθηκε με την κατηγορία της δολοφονίας πρώτου βαθμού και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο κρατητήριο».

Η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, με την οποία αγωνίστηκε δύο χρονιές ο αδικοχαμένος Πέιν, εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση.

«Η οικογένεια της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη της για τον αδόκητο χαμό του πρώην αθλητή μας, Άντριαν Πέιν. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του».

Με αναρτήσεις τους εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους ο θρύλος των Λέικερς, Μάτζικ Τζόνσον και ο τρεις φορές πρωταθλητής με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, Ντρέιμοντ Γκριν.

Cookie and I are heartbroken to hear that former Spartan Adreian Payne has passed away. Our prayers and thoughts are with his family and Spartan Nation! Adreian will be sorely missed. ??????