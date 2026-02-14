Επεισοδιακό φινάλε στο Παναθηναϊκός – Φενέρ - Η ένταση στο παρκέ - ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ - Real.gr

Χαοτικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο ΟΑΚΑ αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε.

Οι «πράσινοι» γνώρισαν την ήττα με 85-83, με τον Γουέιντ Μπόλντγουιν να ευστοχεί στο νικητήριο σουτ στην εκπνοή, σε ένα παιχνίδι με δραματικό φινάλε. Ωστόσο, το τέλος του αγώνα σημαδεύτηκε από ένταση στο glass floor.

Παίκτες των δύο ομάδων συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του γηπέδου και ακολούθησε γενικευμένη σύρραξη, με τον Ματίας Λεσόρ να εισέρχεται εμφανώς εκνευρισμένος στον αγωνιστικό χώρο, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους.

Βίντεο από το γήπεδο δείχνει τον Μπόλντγουιν να πανηγυρίζει το καλάθι του στο κέντρο του γηπέδου και τον Λεσόρ να μπαίνει έξαλλος μέσα και να τον σπρώχνει.

LESSORT RESMEN BALDWIN’E SALDIRMIŞ 🤯🤯🤯 Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçının son anında tüm yaşananlar:pic.twitter.com/jWqMV8uM0p — Euroleague Time (@euroleague_time) February 13, 2026

Δείτε εικόνες από το INTIME: