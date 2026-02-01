Επέστρεψε στις νίκες η Μονακό - Real.gr

Η Μονακό άφησε πίσω της το αρνητικό σερί των τελευταίων εβδομάδων (4 ήττες και μία ισοπαλία στα τελευταία 5 παιχνίδια) και... ξέσπασε στη Ρεν, επικρατώντας με το εμφατικό 4-0 στο "Stade Louis II", στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της γαλλικής Ligue 1.

Οι Μονεγάσκοι άνοιξαν το σκορ με τον Ανσού Φάτι στο 33′ και «καθάρισαν» τη νίκη τους με τρία γκολ απ’ τους Ακλιούς (50′), Κουλιμπαλί (60′) και Ιντουμπό (89′), διατηρώντας «ζωντανές» τις ελπίδες της για να πλησιάσει στις θέσεις που οδηγούν στα Κύπελλα Ευρώπης της επόμενης σεζόν.

Μετά τις… αναταράξεις που έφερε στ’ αποδυτήρια η ήττα από την Μπριζ και ταυτόχρονα ο αποκλεισμός από το Champions League, η Μαρσέιγ… έδειχνε πώς θα επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα απέναντι στην Παρί FC. Παρότι, όμως, μέχρι το 81′ είχε το προβάδισμα στο σκορ με 2-0, οι γηπεδούχοι με δύο γκολ στα τελευταία λεπτά κατάφεραν να «σώσουν την παρτίδα» (2-2), στο δεύτερο χρονικά ματς της 20ής αγωνιστικής της League 1.

Τα όσα ακούστηκαν από το βράδυ της Τετάρτης μετά το άσχημο αποτέλεσμα στο «Γιαν Μπρέιντελ», για το μέλλον του προπονητή της ομάδας, Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, θα συνεχιστούν μετά και την απώλεια του Σαββάτου και κυρίως με τον τρόπο που ήρθε. Τίποτα δεν αποκλείεται, πλέον, καθώς η ομάδα του «λιμανιού» με τον ένα βαθμό που απέσπασε στο Παρίσι, επί της ουσίας μένει εκτός τίτλου, ιδιαίτερα σε περίπτωση νίκης της Παρι ΣΖ απόψε στο Στρασβούργο.