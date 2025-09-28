«Επιασε» κορυφή η Ρόμα - Real.gr

Η νέα Ρόμα του Τζανπιέρο Γκασπερίνι συνεχίζει να ενθουσιάζει τους «τιφόζι», καθώς πέτυχε την τέταρτη έως τώρα νίκη της με 2-0 επί της Βερόνα στο «Ολίμπικο» της Ρώμης, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής στην Serie A, και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με τη Νάπολι, που απόψε θα παίξει στην έδρα της Μίλαν. Τα γκολ των «τζιαλορόσι» πέτυχαν οι καλύτεροι παίκτες της έως τώρα στη σεζόν, οι Ντόβμπικ (8') και Σουλέ (79').

Νωρίτερα, την πρώτη νίκη της τη φετινή σεζόν πέτυχε η Σασουόλο, επικρατώντας, εντός έδρας, της Ουντινέζε με 3-1. Οι γηπεδούχοι μπήκαν αποφασισμένοι να φθάσουν στη νίκη και αιφνιδίασαν την ομάδα από το Ούντινε με δύο γρήγορα γκολ (8′ Λοριέντε, 12′ Κονέ). Στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν και κατάφεραν να μειώσουν στο 55ο λεπτό με τον Ντέιβις, αλλά η Σασουόλο σφράγισε τη νίκη με το γκολ του Ιανόνι (81′).

Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A:

Κόμο-Κρεμονέζε 1-1

(32′ Παζ-69′ Μπασιρότο)

Γιουβέντους-Αταλάντα 1-1

(78′ Καμπάλ-45’+ Σουλεμάνα)

Κάλιαρι-Ίντερ 0-2

(9΄ Μαρτίνες, 82΄ Εσπόζιτο)

Σασουόλο-Ουντινέζε 3-1

(8′ Λοριέντε, 12′ Κονέ, 81′ Ιανόνι-55′ Ντέιβις)

Πίζα-Φιορεντίνα 0-0

Ρόμα-Βερόνα 2-0

(8′ Ντόβμπικ, 79′ Σουλέ)

Λέτσε-Μπολόνια 28/9

Μίλαν-Νάπολι 28/9

Πάρμα-Τορίνο 29/9

Τζένοα-Λάτσιο 29/9

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)

Νάπολι 12 -4αγ.

Ρόμα 12

Γιουβέντους 11

Μίλαν 9 -4αγ.

Ίντερ 9

Κρεμονέζε 9

Αταλάντα 9

Κόμο 8

Κάλιαρι 7

Ουντινέζε 7 -4αγ.

Μπολόνια 6 -4αγ.

Σασουόλο 6

Τορίνο 4 -4αγ.

Λάτσιο 3 -4αγ.

Βερόνα 3

Φιορεντίνα 3

Τζένοα 2 -4αγ.

Πάρμα 2 -4αγ.

Πίζα 2

Λέτσε 1 -4αγ.