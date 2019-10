Έπιασε το... τζόκερ: Τερματοφύλακας στη Νορβηγία σκόραρε με απευθείας εκτέλεση φάουλ από τα 25 μέτρα – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Χάγκερουμπ έστησε την μπάλα, πήρε τα... απαραίτητα μέτρα και με μία εκτέλεση αλά... Μέσι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Μάλιστα, η ομάδα του κατάφερε να κάνει την ολική ανατροπή σκοράροντας και δεύτερο τέρμα στις καθυστερήσεις.

Down in the Norwegian second division, Ull/Kisa keeper Stefan Hagerup scored the first goal of his career on Sunday.

It also happened to be an 89th-min equaliser in a dramatic 2-1 away win over Skeid.pic.twitter.com/L7YyyhJPAK