Eπιβλητικός Πετρούνιας στο Παγκόσμιο της Αμβέρσας - Ραντεβού με έναν ακόμη τελικό

Η βαθμολογία αυτή τον φέρνει μέχρι στιγμής στην 1η θέση του αγωνίσματος και με σημαντική διαφορά από τους περισσότερους ανταγωνιστές του, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διεξαγωγή του 2ου από τους συνολικά έξι προκριματικούς ομίλους.

Οι φιναλίστ στους κρίκους και σε όλα τα αγωνίσματα θα αναδειχθούν επίσημα το μεσημέρι της Κυριακής (01/10), με την ολοκλήρωση του προκριματικού ανδρών, αλλά ο «άρχοντας των κρίκων» έχει ουσιαστικά εξασφαλίσει από τώρα την είσοδό του στον τελικό του ερχόμενου Σαββάτου (07/10), μέσα από τον οποίο προσδοκά να κατακτήσει την Ολυμπιακή πρόκριση για το «Παρίσι 2024».

Τη δική του προσπάθεια έκανε ο Στέφανος Τσολακίδης, ο οποίος βαθμολογήθηκε με 12,933 στο δίζυγο και είναι προς το παρόν 33ος στην κατάταξη του αγωνίσματος, μένοντας εκτός προνομιούχου οκτάδας.

Στον τελευταίο προκριματικό όμιλο (Κυριακή 01/10, ώρα 13:15 - 15:05) θα αγωνιστεί επίσης ο Νίκος Ηλιόπουλος, ο οποίος θα διεκδικήσει την Ολυμπιακή πρόκριση μέσω του σύνθετου ατομικού.

Ο 29χρονος πρωταθλητής θα κυνηγήσει την καλύτερη δυνατή εμφάνιση και στα έξι όργανα, ώστε το βαθμολογικό άθροισμα να τον φέρει ψηλά στην κατάταξη του σύνθετου ατομικού και να του χαρίσει ένα από τα οκτώ εισιτήρια που θα δοθούν στους εκπροσώπους ισάριθμων χωρών (εξαιρούνται οι αθλητές των χωρών που θα κερδίσουν ομαδική πρόκριση).

Eleftherios Petrounias doing what he does! ?

Greece's multiple-time World Champion record 14.900 on Rings in the score of the day so far on the apparatus

Watch Live: https://t.co/by95XbtL2D… #ARTWorlds2023pic.twitter.com/TPpNorqgo9