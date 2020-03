Επικεφαλής ένωσης παικτών του ΝΒΑ: Ήταν ανεύθυνο να μην γίνουν τεστ για κορωνοϊό

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Δεν υπάρχει τίποτα ανεύθυνο σε αυτό, αν έχεις αυτές τις πληροφορίες ότι μπορεί να έχεις προσβληθεί από κορωνοϊό, να προσπαθήσεις να εξεταστείς. Το πρόβλημα ότι περισσότεροι από εμάς δεν μπορούν να εξεταστούν, κατά την άποψή μου, και αυτό είναι θέμα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Εκείνοι ήταν υπεύθυνοι για να βεβαιωθούμε ότι είμαστε προστατευμένοι και νομίζω ότι απέτυχαν. Έχω πει, ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να περιμένουν στην ουρά, ο πληθυσμός που κινδυνεύει να είναι ο πρώτος που να εξεταστεί. Αν η κυβέρνηση είχε κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει, δεν θα ανταγωνιζόμασταν για μια ευκαιρία να εξεταστούμε. Νομίζω ότι θα ήταν ανεύθυνο για τις ομάδες να μην εξετάσουν τους παίκτες και τους στελέχη τους».

