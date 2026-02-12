Επικίνδυνη εντός έδρας αποστολή για τον Ολυμπιακό - Real.gr

Έντεκα... στροφές πριν τη γραμμή του φίνις της regular season στη Euroleague, o Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, αντιμετωπίζουν κάθε αγώνα ως «τελικό», με πρωταρχικό στόχο να βρίσκονται όσο ψηλότερα στην πρώτη εξάδα, ώστε ν' αποφύγουν τα Play In και να διεκδικήσουν την πρόκριση στο φάιναλ φορ της Αθήνας, στο Telekom Center Athens (24-26/5), μέσα από τα πλέι οφ.

Χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθούν για την 28η αγωνιστική, οι δύο ελληνικές ομάδες, υποδέχονται επικίνδυνους αντιπάλους, αυτή την εβδομάδα.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ερυθρό Αστέρα την Πέμπτη (12/2) στις 21:15, ενώ ίδια ώρα την Παρασκευή (13/2) ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενερμπαχτσέ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (12/2, 21:15, ΣΕΦ)

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια στο ΣΕΦ, μετά την ήττα στο Ντουμπάι και θ’ αγωνιστεί για δεύτερη διαδοχική αναμέτρηση στην έδρα του, υποδεχόμενος τον Ερυθρό Αστέρα την Πέμπτη (12/2), στις 21:15, για την 28η αγωνιστική της Euroleague.

Μετρώντας αγώνα λιγότερο, λόγω της αναβολής του ματς της 14ης αγωνιστικής στο ΣΕΦ με τη Φενερμπαχτσέ, ο Ολυμπιακός θα πάρει θέση στο τζάμπολ ων 2ος στον βαθμολογικό πίνακα, με ρεκόρ 17-9. Με μόλις μία νίκη λιγότερη, αλλά με ματς περισσότερο, ο Ερυθρός Αστέρας βρίσκεται στην 7η θέση 16-11. Στο 16-11 βρίσκονται και η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Παναθηναϊκός, με τους Ισπανούς να είναι 6οι και τους «πράσινους» 8οι, κι ενώ η Χάποελ Τελ Αβίβ είναι 5η με 16-10 και αγώνα λιγότερο.

Η ομάδα του Πειραιά μετρά νικηφόρο σερί 5-0 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και 9-2 στα τελευταία 11 ματς εντός και εκτός στη διοργάνωση.

Οι 109 πόντοι που πέτυχε ο Ολυμπιακός απέναντι στη Βίρτους την περασμένη εβδομάδα είναι η υψηλότερη παραγωγικότητά του αυτή τη σεζόν, ενώ αδιαμφισβήτητα η νίκη επί της ιταλικής ομάδας ήρθε για τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα πιο εύκολα από οποιοδήποτε άλλο ματς την τρέχουσα σεζόν.

Αμφίβολοι παρέμεναν το μεσημέρι της Τετάρτης (11/2) για τον Ολυμπιακό οι Κώστας Παπανικολάου, Φρανκ Νιλικίνα και Μόντε Μόρις, με τους Νιλικίνα και Μόρις να προπονούνται προχθες (10/2) και τον Μόρις να δοκιμάζει προπόνηση της Τετάρτης (11/2) έχοντας ολοκληρώσει τον κύκλο των ατομικών προπονήσεων.

Ο Ερυθρός Αστέρας ηττήθηκε εντός έδρας από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 27η αγωνιστική, με τον Μίλερ ΜακΙντάιρ να μετρά 1/5 δίποντα και 0/5 τρίποντα (μοίρασε πάντως 8 ασίστ). Η σερβική ομάδα αναδείχτηκε νικήτρια στον πρώτο γύρο, επικρατώντας με 91-80, για την 13η αγωνιστική. Ο Αμερικανός φόργουορντ Τζόρνταν Ενβόρα είχε σημειώσει 23 πόντους με 3/7 τρίποντα, ενώ ο Τσίμα Μονέκε σημείωσε double double με 11 πόντους και 11 ριμπάουντ. Όμως, κατά την 26η αγωνιστική, η σερβική ομάδα πέτυχε μία μεγάλη νίκη, απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ, με 87-75, χάρη σε 22 πόντους του Ενβόρα και 17 του Μπάτλερ.

Στο ματς του ΣΕΦ αυτή την Πέμπτη (12/2), οι φίλαθλοι θα έχουν την τύχη να δουν τους τρεις κορυφαίους ριμπάουντερ της σεζόν ν΄ αγωνίζονται στο ίδιο παρκέ. Τον Σέρβο σέντερ του Ολυμπιακού Νίκολα Μιλουτίνοφ με 7,5 ριμπάουντ μέσο όρο, τον Τσίμα Μονέκε του Ερυθρού Αστέρα με 7 μέσο όρο και τον σούπερ σταρ της ομάδας του Πειραιά, Σάσα Βεζένκοφ με 6,9 ριμπάουντ μέσο όρο. Ο τελευταίος είχε σημειώσει 29 πόντους με 4/8 τρίποντα και μάζεψε 8 ριμπάουντ στον πρώτο γύρο απέναντι στους Σέρβους στο ματς του Βελιγραδίου στον πρώτο γύρο.

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς καθοδηγεί τεχνικά παίκτες με ιδιαίτερες αθλητικές ικανότητες που παίζουν στο 100% επί 50 λεπτά. Η αθλητικότητα του αντιπάλου, μέσα κι έξω από το καλάθι, βάζει δύσκολα στους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα που χρειάζονται να πιάσουν υψηλή απόδοση στην άμυνα για αναχαιτίσουν τους παίκτες του Ερυθρού Αστέρα και να πανηγυρίσουν την 18η νίκη.

Ο Ολυμπιακός σημειώνει 89,9 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα, ενώ οι Σέρβοι 87,3. Στην άμυνα, οι Πειραιώτες δέχονται 83,7 πόντους μέσο όρο ενώ ο Ερυθρός Αστέρας 85,4 πόντους μ.ο. Ένα περισσότερο ριμπάουντ μέσο όρο μαζεύει ο Ερυθρός Αστέρας.

Τον αγώνα Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας θα διευθύνουν ο Ισπανός Μιγκέλ Άνχελ-Πέρεθ, ο Ισραηλινός Σεφί Σεμές και ο Γάλλος Μαξίμ Μπουμπέρ.