Επίσημα στον Ολυμπιακό ο Κλέιτον: «Ευτυχισμένος που υπέγραψα στην καλύτερη ομάδα της Ελλάδας» - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι κι επίσημα ο Κλέιτον.

Ο 27χρονος επιθετικός αποκτήθηκε από τη Ρίο Άβε και υπέγραψε για 3,5 χρόνια.

Ο Βραζιλιάνος, που προορίζεται για να καλύψει το κενό του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ ως τρίτος επιθετικός πίσω από Ελ Κααμπί και Ταρέμι, είχε φέτος 10 γκολ και 4 ασίστ σε 19 εμφανίσεις.

Στη νέα του ομάδα θα βρει τον μέχρι τώρα συμπαίκτη του, Αντρέ Λουίς.

🔴⚪✨ Clayton is 𝗥𝗲𝗱 & 𝗪𝗵𝗶𝘁𝗲! pic.twitter.com/kcHNdRttHj — Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 3, 2026

Η ανακοίνωση:

“Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Βραζιλιάνου επιθετικού, Κλέιτον Φερνάντες Σίλβα.

Γεννημένος στις 11 Ιανουαρίου 1999 στο Belo Horizonte, αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στην Πορτογαλία για λογαριασμό της Rio Ave, με την οποία εφέτος σημείωσε δέκα γκολ και μοίρασε τέσσερις ασίστ.

Συνολικά με τη φανέλα της Rio Ave έχει σκοράρει 28 φορές και έχει δώσει οκτώ ασίστ σε 56 αγώνες.

Στην Πορτογαλία έχει αγωνιστεί, ακόμα, στην Casa Pia, ενώ στην πατρίδα του έχει περάσει από Vila Nova, Coritiba, Guarany, Vasco da Gama και Juventude.

Κλέιτον, καλώς όρισες στην οικογένεια του Ολυμπιακού”.

«Ευτυχισμένος που υπέγραψα στον Ολυμπιακό, καλύτερη ομάδα της Ελλάδας»

Πανευτυχής που ανήκει πλέον στον Ολυμπιακό και ανυπόμονος να αγωνιστεί και να προσφέρει δήλωσε ο Κλέιτον, μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του από τη Ρίο Άβε. Ο Βραζιλιάνος φορ υπέγραψε συμβόλαιο 3,5 ετών.

«Είμαι πολύ ευτυχισμένος, πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και που υπέγραψα με τον Ολυμπιακό, την καλύτερη ομάδα της Ελλάδας. Ανυπομονώ να μπορέσω να βοηθήσω με τα γκολ μου και να κάνω ευτυχισμένους τους φιλάθλους. Ανυπομονώ να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου, να βάλω γκολ και να νιώσω αυτή την ‘καυτή’ ατμόσφαιρα, που δημιουργούν οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Θέλω όσο πιο γρήγορα γίνεται να βοηθήσω, να βάλω γκολ και να κάνω χαρούμενο τον κόσμο», τόνισε.

Στον Ολυμπιακό θα ξαναβρεί τον Αντρέ Λουίς, με τον οποίο συνυπήρξαν στην Ρίο Άβε και ουσιαστικά χώρισαν μόνο για λίγες μέρες. «Μίλησα με τον Αντρέ Λουίς, που είναι αδερφός μου. Είναι πολύ ευτυχισμένος εδώ και ήθελε να έρθω γρήγορα για να προσφέρουμε με τα γκολ και τις ασίστ μας», ανέφερε.