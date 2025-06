Επίσημα στον Παναθηναϊκό ο Τολιόπουλος - Η ανακοίνωση της «πράσινης» ΚΑΕ - Real.gr

Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα ο Βασίλης Τολιόπουλος, με την «πράσινη» ΚΑΕ να ανακοινώνει την απόκτησή του για τα επόμενα τρία χρόνια.

Η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου για τα επόμενα τρία χρόνια. Ο Βασίλης Τολιόπουλος γεννήθηκε στις 15 Ιουνίου 1996 στην Αθήνα, έχει ύψος 1.88 και αγωνίζεται τόσο ως point guard όσο και ως shooting guard.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής του Πανιωνίου, πριν μετακομίσει στον Ίκαρο Καλλιθέας για να ξεκινήσει την επαγγελματική διαδρομή του. Εκεί έμεινε για έναν χρόνο (2013/14), ενώ την επόμενη σεζόν μεταπήδησε στον Κολοσσό Ρόδου.

Από το 2015 έως τα μέσα της σεζόν 2018/19 φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, με τον οποίο κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας το 2016. Το δεύτερο μισό της ίδιας σεζόν αγωνίστηκε στον Άρη.

Το καλοκαίρι του 2019 υπέγραψε στην ΑΕΚ, με την οποία κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδος στην Κρήτη. Την περίοδο 2020/21 αγωνίστηκε στον Ιωνικό Νικαίας ως δανεικός, πραγματοποιώντας την πιο παραγωγική σεζόν της καριέρας του μέχρι τότε με 11.6 πόντους, 2.7 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ κατά μέσο όρο.

Το 2021/22 επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, με 6.3 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 2 ασίστ στο πρωτάθλημα. Το 2022/23 φόρεσε για δεύτερη φορά τη φανέλα του Άρη, ενώ έκλεισε τη σεζόν ως μέλος της Boulazac Basket Dordogne στη Γαλλία.

Το καλοκαίρι του 2023 επέστρεψε για τρίτη φορά στον Άρη, πραγματοποιώντας τις καλύτερες εμφανίσεις της καριέρας του με 13.5 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 4.4 ασίστ στη Basket League και 14.4 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ στο EuroCup, κατακτώντας τον τίτλο του «Πιο Βελτιωμένου Παίκτη» του πρωταθλήματος.

Τη σεζόν 2024/25 είχε 15.3 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ κατά μέσο όρο στη Stoiximan Basket League, ενώ στο EuroCup μέτρησε 13.7 πόντους, 2 ριμπάουντ, 2.5 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος έχει συμμετάσχει σε όλες τις «μικρές» εθνικές ομάδες της Ελλάδας (Παίδων, Εφήβων, Νέων Ανδρών), κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Β’ Κατηγορίας με την Εθνική Νέων το 2016, ενώ το 2015 κατέλαβε την τέταρτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων με την Εθνική Εφήβων.

Το ντεμπούτο του με την Εθνική Ανδρών ήρθε τον Φεβρουάριο του 2021, στα προκριματικά της FIBA κόντρα στη Βοσνία. Από τότε αποτελεί σταθερό μέλος της «γαλανόλευκης», συμμετέχοντας και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το καλοκαίρι του 2024.

